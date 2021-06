The Linda Lindas es un cuarteto de punk (pre)adolescente que estos días se ha hecho viral gracias a su tema ‘Racist, Sexist Boy’ en el que critica a los chavales «racistas y machistas» de su generación. Las integrantes de The Linda Lindas tienen ascendencia asiática y latina y la mayor de ellas, Bela, apenas cuenta 16 años. Ella es amiga de las otras tres, que son familia: Lucia, de 14 años, y Mila, de 10 (!!!), son hermanas y Eloise, de 13 años, es su prima.

Juntas han conquistado a Bikini Kill, Hayley Williams, Flea o Thurston Moore. Las chicas tocaron juntas por primera vez en el año 2018 el festival Girlschool organizado por Kristin Kontrol de Dum Dum Girls, en 2019 telonearon a Bikini Kill y en 2020 una canción suya apareció en el documental de Netflix The Claudia Kishi Club. Pero no ha sido hasta hace unas semanas cuando The Linda Lindas se han viralizado en Twitter a raíz de su vibrante interpretación en directo de ‘Racist, Sexist Boy’ en la biblioteca pública de Los Ángeles cuando lo han petado, llegando a ser fichadas por el sello Epitaph, el sello fundado por Brett Gurewitz de Bad Religion.

Es fácil adivinar por qué: la música de The Linda Lindas desprende el espíritu punk de grupos clásicos como Los Ramones pero su música tiene un obvio componente político y social desde los orígenes de sus mismas integrantes y por supuesto desde el hecho de que sean mujeres. Por si hacía falta recordar que el racismo, el machismo y la homofobia no se han terminado con la generación millennial, que en las aulas de primaria y secundaria siguen teniendo lugar actitudes y comportamientos crueles hacia quien no encaja dentro del molde hetero-blanco-patriarcal que nos ha sido impuesto, The Linda Lindas han venido a recordar lo importante que puede ser el punk en el siglo XXI.

100% punk en lo musical, ‘Racist, Sexist Boy’ empieza con la presentación de Mila, ya icónica: «Un chico se me acercó en clase y me dijo que su padre le dijo que no se acercara a la gente china. Después de decirle que yo era china, se fue a otra parte». La letra critica a ese chico que dice «cosas crueles» y que «cierra su mente a las cosas que no le gustan» para después ponerlo a caldo y empoderarse a sí mismas en el proceso: «eres un chico racista y machista y te divierten las cosas racistas y machistas, pero nosotras volvemos a construir lo que destruyes».

Hay que decir que The Linda Lindas, autoras de otros temas como ‘Monica’ o ‘No Clue’, no vienen exactamente de la nada. Lucia y Mila son hijas de Carlos de la Garza, un productor e ingeniero musical que, en 2016, ganó un Grammy por su trabajo en el álbum de Ziggy Marley (hijo de Bob) y que ha trabajado con gente como Paramore, Bad Religion, M83, Young the Giant o Best Coast. Sin embargo, está claro que virales como el logrado por ‘Racist, Sexist Boy’ realmente no se pueden manufacturar: están en manos de la audiencia. Carlos puede haber producido la canción, pero su fresquísima actuación en aquella biblioteca no es cosa suya.