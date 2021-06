Clairo recibe a Lorde de corista en la acústica ‘Blouse’ y anuncia disco

Clairo, icono el bedroom-pop, definitivamente se ha convertido en una autora de primera categoría a la que esa etiqueta se le ha quedado demasiado pequeña. ‘Immunity‘ fue uno de los mejores discos de 2019 gracias a sus maduras canciones y la interesante producción de Rostam y había mucha curiosidad por averiguar cuál sería el siguiente paso de la artista estadounidense.

Aprovechando que ha salido el single de Lorde en el que hace coros junto a otra superestrella del rock alternativo como es Phoebe Bridgers, aunque tiene pinta todo de haber sido un movimiento de márketing orquestado, Clairo ha anunciado su disco. ‘Sling’ verá la luz tan pronto como el 16 de julio. Está inspirado en su perra Joanie, cuya patita asoma en la portada del largo.

Cuenta la cantante que cuidar de su mascota le ha hecho reflexionar sobre su relación con la paternidad y sobre lo que esta significaría para ella. Así, el álbum presenta el «vistazo a un mundo en el que me he dado cuenta de que la vida doméstica era lo que me faltaba».

Y doméstica, intimista, suena el primer avance ‘Blouse’, que ha sido producido por Jack Antonoff, el hombre que lo hace todo, pero que se compone básicamente de voces, guitarra y un tímido arreglo de cuerdas. Un corte pastoral, de cantautora en el sentido estricto de la palabra, en el que casi se puede escuchar el espíritu de Sybille Baier o de Elliott Smith en su melodía. La propia Lorde, por cierto, hace coros en ella: todo queda entre amigos.

De momento se conoce el listado de canciones oficial de ‘Sling’, pero sí se sabe que ‘Blouse’ será la pista 5 de un total de 12. Clairo, por cierto, es una de las tropocientas artistas confirmadas en el cartel de Primavera Sound 2022.