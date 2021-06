En los dos últimos días de julio, Low Festival organiza un pequeño concierto bajo el rótulo de «Low in the City», en que actuarán Shinova, Arde Bogotá y Locos de Atar (viernes 30) y Dorian, La La Love You y Malamute (sábado 31). Pero para el verdadero festival habrá que esperar al año 2022, como en otros casos, y hoy se revelan 30 nombres de ese cartel.

Será los días 29, 30 y 31 de julio de 2022 cuando se reúnan en Benidorm nombres como Izal, que acaban de presentar un llamativo single llamado ‘Meiuqèr’, Primal Scream y Metronomy. En cuanto a pop nacional destacarán nombres tan queridos y populares como Amaia y Sen Senra, uno de los que más han crecido durante la pandemia; mientras en el plano internacional estarán !!!, Temples y White Lies.

Otros nombres que se dejarán caer por Low Festival son León Benavente, Belako, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, Anni B Sweet, Novedades Carminha, Biznaga, Sidonie, Carlos Sadness, Carolina Durante, Ojete Calor, La Habitación Roja, Mueveloreina, Joe Crepúsculo, La La Love You, Colectivo Da Silva y Marcelo Criminal.

Las entradas adquiridas para Low Festival 2020 y 2021 serán válidas automáticamente para la nueva edición. Para quien no pueda asistir, hoy mismo se abre el plazo de devoluciones, activo durante 15 días. Bastará con escribir a [email protected] con el número de localizador del ticket a devolver. Por otro lado, también han salido nuevos abonos a la venta desde 70€.

