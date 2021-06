Damon Albarn pone fecha a su nuevo disco y vuelve con single ambiental

Damon Albarn ha estrenado ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, el primer single de su segundo álbum de estudio, que el sello Trangsressive Records editará el 12 de noviembre bajo el mismo título. El primer avance es el corte titular, que no puede quedar más lejos de la adictiva ‘Mr. Tempo’. Albarn presenta, en este caso, una composición ambiental, oceánica, en el estilo de unos Sigur Rós, y en el que Damon canta acompañado de arreglos de cuerda y piano de corte neoclásico, por los que también asoma una voz femenina que acompaña a la principal.

En los 6 años que han pasado desde el lanzamiento de ‘Everyday Robots‘ el mundo ha visto un nuevo álbum de Blur, el notable ‘The Magic Whip’, varios álbumes de Gorillaz como han sido los irregulares pero reivindicables por momentos ‘Humanz‘, ‘The Now Now‘ y ‘Song Machine, Season One: Strange Timez‘ y también un más que notable nuevo trabajo largo de The Good, the Bad and the Queen.

La última noticia que se tenía relacionada con la carrera de Damon Albarn en solitario era precisamente que el artista preparaba un proyecto de directo llamado ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ que iba a empezar en 2020, pero todos sabemos cómo acabó aquello. Las fechas de este concierto inspirado en la naturaleza, también materializado en disco, finalmente han sido pospuestas a 2022.

01 The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows

02 The Cormorant

03 Royal Morning Blue

04 Combustion

05 Daft Wader

06 Darkness to Light

07 Esja

08 The Tower of Montevideo

09 Giraffe Trumpet Sea

10 Polaris

11 Particles