La ‘Galipette’ de Lolo Zouaï es olímpica

Entre las novedades de este 2 de julio que puedes escuchar unas horas antes de tiempo en «Ready for the Weekend«, lo nuevo de la parisina Lolo Zouaï. Hace 2 años que nos conquistara el aire de R&B modernete de su disco ‘High Highs to Low Lows‘ y ahora presenta nueva música con aires renovados tanto en producción como en estética.

Lolo Zouaï vuelve con un single llamado ‘Galipette’ («voltereta») en el que alterna el inglés con el francés, y en el que la encontramos mucho más apegada al sonido PC Music de SOPHIE o de la Charli XCX de ‘Click’… solo que con un irresistible punto clásico que sirve de leit motiv para la grabación. Su equipo anglosajón en nota de prensa lo considera un resto de «balada clásica francesa», pero en realidad está más cerca de una bossa nova que de Jacques Brel, ¿verdad, Barbara Pravi?

Amber Grace Johnson, que ha trabajado con Jorja Smith, J Cole y Kali Uchis, está detrás de la dirección de un videoclip muy bien resuelto, en el que se ha contado con el equipo femenino de gimnastas de la Universidad de California. Están acreditadas las campeonas nacionales Margzetta Frazier, JaNay Honest, Angi Cipra, Chae Campbell, Sekai Wright, Paulina Tratz y Norah Flatley, además de Nia Dennis, protagonista de un viral recientemente.

En cuanto a la letra de la canción, presenta un juego de palabras entre hacer una voltereta y remolonear entre las sábanas, cuenta con un punto provocador “cierra los ojos, no me mires” y apela al mundo deportivo, como el tenis. Se nota que las Olimpiadas de 2020 (2021), están cerca. La producción del tema corre a cargo de Stelios, mitad americano, mitad chipriota, y habitual de A$AP Ferg, SZA, MIA y Big Sean.

Lolo Zouaï ha sido programada como telonera del próximo tour de Dua Lipa, que se ha aplazado a 2022 debido a la pandemia. La gira con Lolo de telonera llegará finalmente a Madrid y Barcelona en junio del año que viene tras otros 2 intentos. Esperemos que a la tercera vaya la vencida.



