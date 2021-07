Hard Feelings, el proyecto de Joe Goddard de Hot Chip y la cantante y compositora Amy Douglas, que ha trabajado con Horse Meat Disco o Róisín Murphy, ha anunciado que su álbum de debut ‘Dangerous’ sale el 5 de noviembre y contendrá un total de 8 pistas. Si el primer adelanto ‘Holding On Too Long’ era una de esas canciones de música disco épicas que hoy esperamos de Jessie Ware, el dúo asegura que su disco será una «ópera de pepinazos tristes».

Muy ‘What’s Your Pleasure’? es el segundo adelanto de ‘Dangerous’, que ya puede escucharse. Es una canción vieja que Amy compuso hace tiempo pero que Joe Goddard ha conseguido «renovar» gracias a su «producción guarra y llena de graves» que en realidad no es tan «guarra» (ella escribe «dog-nasty») sino bastante elegante. Amy dice que ‘Dangerous’ es una composición «sensual y sexy bañada en las mieles del hip-hop» y, aunque sí es sensual y sexy, la canción tiene poco de hip-hop y mucho de ese disco-house neoyorquino que te hace creerte estar en Studio 54.

‘Dangerous’:

01 Love Scenes

02 Dangerous

03 Running Out Of Time

04 You Always Know

05 Take You Down

06 About Us

07 Holding On Too Long

08 Sister Infinity





