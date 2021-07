Halsey muestra el espectacular adelanto de la película que acompañará su nuevo disco

Halsey ha dado los detalles del que va a ser su nuevo álbum, que hace unos días revelaba que se llamaría ‘If I Can’t Have Love I Want Power’, como se desprendía de un cartel desplegado en Beverly Hills. Ahora sabemos que saldrá a la venta el 27 de agosto y que tendrá esta portada que veis aquí.

En sus propias palabras, será «un álbum conceptual sobre la alegría y el horror del embarazo y dar a luz». La portada representa su viaje a lo largo de los pasados meses. «Esta imagen celebra el cuerpo del embarazo y el post-parto como algo hermoso, que ser admirado. Nos queda un gran camino por recorrer en cuanto a erradicar el estigma social en torno a los cuerpos y la lactancia. Espero que esto sea un paso en la dirección correcta».

- Publicidad -

El anterior disco ‘Manic’ fue uno de los mejores discos de 2020, uno de esos álbumes que lamentablemente parece que no tuvieron oportunidad de desarrollarse adecuadamente durante la pandemia a nivel mundial (sí en Estados Unidos, donde continúa en el Billboard 200 hasta 75 semanas después de su edición). En cualquier caso, la cantante ya ha pasado página y ya tiene preparado un cuarto disco que parece que representará un cambio de rumbo. Porque más llama aún la atención que el álbum se presuma producido por Trent Reznor y Atticus Ross, esto es, Nine Inch Nails. Ese sonido que tanto ansiábamos para la Lady Gaga rockera cuando veíamos a Nine Inch Nails en vivo hace unos años, parece que tendrá su desarrollo en este álbum del que de momento se desconocen más detalles.

Sí se ha publicado un adelanto en forma de trailer para la película de 1 hora que acompañará el lanzamiento de ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ y que se estrenará en cines IMAX. La cinta, ambientada en el periodo medieval, narrará el «laberinto social que dura de por vida de la sexualidad y el parto», añadiendo que «las grandes historias jamás contadas fueron enterradas junto a los cuerpos de aquellos que murieron en aquel laberinto». En el vídeo, 100% cinematográfico, una Halsey en avanzado estado de gestación entierra a su esposo y se da a la fiesta antes de parir y ser proclamada reina.

- Publicidad -

If I Can’t Have Love, I Want Power The FOURTH album by Halsey Produced by Trent Reznor and Atticus Ross pic.twitter.com/BbUx2htDkY — h (@halsey) June 28, 2021