Vuelve Flores en el estiércol para dar una visión muy personal de las novedades más destacadas –es decir, mis favoritas- que arroja el panorama del pop alternativo en su más amplia acepción. Para comenzar, en las últimas semanas (más de las previstas, otra vez), se ha sucedido una buena montonera de álbumes de figuras y bandas más o menos veteranas y consagradas demostrando que aún tienen mucho que entregarnos: me refiero a Luke Haines –el exAuteur recupera brío y brillo en buena parte de ‘Setting the Dogs On the Post Punk Postman’-, Juliana Hatfield –‘Blood’ demuestra lo infravalorada que ha estado siempre la norteamericana, incluyendo su época comercialmente dorada-, The Chills –en singles como ‘Worlds Within Worlds’, el neozelandés Martin Phillips reafirma su descomunal talento compositivo-, Del Amitri –la veterana banda escocesa recupera en ‘Fatal Mistakes’ la frescura e inspiración de álbumes como ‘Waking Hours’ o ‘Change Everything’- o Crowded House –temas como ‘Playing with Fire’, contenido en ‘Dreamers Are Waiting’, los hermanos Finn y compañía retrotraen a su pop post-Beatles más brillante-.

En un ámbito más próximo a la tradición norteamericana, pongo en contraste la incuestionable solidez de Damien Jurado –en ‘The Monster Who Hated Pennsylvania’, temas como ‘Tom’ dan rienda suelta a su faceta más accesible- y el talento sobreponiéndose a cuestiones ajenas al arte de Ryan Adams –‘Big Colors’ ha venido a confirmar que está viendo la luz aquella trilogía puesta en el limbo por las acusaciones de abuso de varias mujeres- con el fulgor de figuras femeninas como Faye Webster –el reciente y ya muy alabado ‘I Know I’m Funny Haha’ venía avisando con singles como ‘Cheers’- y Natalie Bergman –si recuerdas a un dúo de hermanos llamado Wild Belle que dio mucho que hablar a mediados de la pasada década, no puedes perderte ‘Mercy’-.

Por supuesto, estos nombres bien conocidos se mezclan aquí con la jugosa vibración del talento más joven: Emotional Oranges –‘The Juicebox’ reúne a una curiosa cohorte de invitados, de Becky G a Channel Tres- y Alfie Templeman han publicado sendos discos de imponente frescura. En el panorama español, Flores en el estiércol plantea una paradoja pasado-presente: mientras que el venerado Kiko Veneno se reinventa en ‘Hambre’ con un nuevo giro de tuerca a la ya arriesgada propuesta de ‘Sombrero roto’ -aunque ‘Gitano Dave’ sea un gozoso mix de country aflamencado-, la jovencísima Cabiria apuesta por un pop sintético y nostálgico (pero vigente) de ‘Ciudad de las dos lunas’, debut oficial de Eva Valero, es ya uno de los discos nacionales del año para mí-. Y, sin salir del circuito nacional, El Buen Hijo, Carlota -en su caso, con ciertos ecos a Astrud en ‘Vuelvo enseguida’- y Río Arga han lanzado álbumes repletos de gran pop de guitarras, ajenos a tendencias y moditas, que merecen muchísimo la pena.

Otros álbumes de próxima aparición que apuntan muchas maneras son los de Pond –‘America’s Cup’ se relame también sin sonrojo con el papel (de plata) del Duque Blanco-, Little Simz, Molly Burch –la ¿ex?cantautora country reafirma el giro de su guión, ahora cambiando a Wild Nothing por Tennis como aliados-, la boyband indie en formato dúo joan, Soccer Mommy -Susan Gibson resulta deliciosa en el perfil tradicional de ‘Wide Open Spaces’-, Dan Croll -que, tras entregar su ‘Grand Plan’ el pasado año, vuelve a la carga este con más pop añejo y exquisito-, Joy Crookes -el debut de la británica se está haciendo querer, pero singles como ‘Feet Don’t Fail Me Now’ sugieren que valdrá la pena la espera-, Jade Bird, Beach Fossils -ojo al giro sonoro de ‘L.I.N.E.’, coescrita e interpretada con Kelly Lee Owens-, Girl Ray, Adiós Amores -trío y dúo femeninos, respectivamente-, El Petit de Cal Eril, Alavedra -la mitad masculina de Pantocrator es igualmente gamberra en este otro grupo-.

Y, entre EPs de la revelación Wallice y Escuelas Pías -el dúo sevillano muestra tener su mira pop cada vez más enfocada- y sustanciosos singles de Apartamentos Acapulco y Jordana B. -tan ácido como adictivo su antihimno ‘Mala feminista’-, corona esta selección una absoluta maravilla inédita de la desaparecida Karen Black, rescatada del olvido por el visionario Cass McCombs.