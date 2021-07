Mahmood no ganó Eurovisión en el año 2019, pero quedar en segundo puesto no le perjudicó en absoluto, más bien al contrario: ‘Soldi’ fue un hit en Europa y, en estos últimos tiempos, el artista italiano ha seguido sumando otros a su repertorio como ‘Rapide’, ‘Barrio‘, ‘Inuyasha’ o ‘Dorado’ en los que ha profundizado en unos sonidos más agresivos, oscuros y urbanos. ‘GHETTOLIMPO’, su segundo disco, ha salido este año y hace poco tuve oportunidad de reunirme con su autor en un hotel de Barcelona. Alessandro Mahmood no puede esconder su cansancio pues lleva días viajando de promoción pero aún así es un entrevistado amable y alegre que sigue con ganas de contar cada detalle de este trabajo. A veces hablando una especie de «espaliano» o «itañol» para que la conversación sea más fluida (y de todas formas se entiende perfectamente), Mahmood comenta ‘GHETTOLIMPO’, sus colaboraciones con Sen Senra o Woodkid o, por supuesto, Eurovisión.

¿Qué has querido expresar con el título de ‘GHETTOLIMPO’?

Es una mezcla de dos de mis grandes pasiones. Cuando era pequeño mi mamá me compró una enciclopedia para niños que incluía un diccionario mitológico, y me encantaba leer esas historias. Ghettolimpo alude a un nuevo mundo pero su significado real se encuentra en la mitad de este mundo. La cosa más alta es el Olimpo y la más baja el guetto pero para mí las dos son igual de importantes. Es un disco que habla de mitos pero que también está inspirado en el anime y en los videojuegos, donde cada canción es un personaje distinto.

¿Recuerdas qué mitos leías en aquella enciclopedia?

Me interesaban todos, por ejemplo la historia de Cronos, el padre de Zeus, que se come a sus hijos y después ellos le matan. El mito de Narciso es uno de mis favoritos, por eso he decidido ponerlo en la portada del disco.

En la portada eres Narciso, ¿él es el narrador del disco?

No es el narrador pero sí es uno de los discursos más importantes. En la canción ‘Ghettolimpo’ me comparo con él. Pero es un Naraciso al revés. El personaje clásico se enamora de su imagen reflejada en el agua, pero mi Narciso se mira en el reflejo y no se reconoce, ve su imagen distorsionada. Esta imagen expresa lo que sentí en 2019 cuando concursé en Eurovisión y mi familia me decía que me veía cambiado, aunque no había cambiado para nada, yo seguía y sigo siendo el mismo.



La producción es un poco oscura y dura, sobre todo en ‘Kobra’. Cuando vas a hacer un disco, ¿tienes clara la idea en tu cabeza o vas adonde te llevan las canciones?

Más bien me dejo llevar. Solo creando y escribiendo consigo ver la pintura final del disco. No me gusta pensar una cosa antes de escribirla porque te limita, me gusta ser siempre lo más libre posible.

En cuanto a las influencias presentes en el disco, ¿has trabajado con algún «moodboard»?

No pero al final sí hemos ajustado el tiro de los sonidos. A nivel de producciones la grabación de ‘GHETTOLIMPO’ fue una experimentación total, pero luego estas producciones tienen alguna conexión entre ellas. Por ejemplo, canciones como ‘Dorado’, ‘Kobra’ o ‘Talata’ están relacionadas en la producción porque incorporan sonidos que recuerdan a las sintonías de los videojuegos.

¿Cómo es tu relación con tu voz?

Muy buena, gracias (ríe).

Te lo pregunto porque tienes una voz muy potente que se impone bastante a las canciones.

Tengo que entrenarla porque si no… Yo tengo la fortuna de no fumar cigarrillos, aunque en los últimas semanas sí me he bebido algún gintonic, los fines de semana (ríe) Pero tengo que entrenar mi voz porque es muy «pigra», muy gandula, tengo que calentarla durante una hora.

No es habitual que salgan canciones sobre personajes de manga. ¿Consideras ‘Inuyasha’ un personaje mitológico?

Realmente no. Esta canción la escribí por la cuestión del medio demonio. Yo veía Inuyasha constantemente en la MTV cuando tenía 13 años y me inspira mucho. En la serie, el personaje protagonista intenta cerrar su parte mala en una crisálida, y eso es algo que yo también he intentado hacer en mis relaciones.

¿Ves mangas actualmente?

Sí, ‘Demon Slayer’ es mi favorito ahora mismo. También estoy viendo la tercera temporada de ‘My Hero Academia’.

Me ha gustado el recuerdo que has contado de cuando estuviste en El Cairo. ¿Qué me puedes contar de esta ciudad? ¿Que es lo que más te gusta, lo que menos?

En El Cairo solo he estado dos veces, cuando era pequeño. Recuerdo los olores, los sonidos… En ‘Ghettolimpo’ he hecho una melodía que se inspira en un recuerdo que tengo de las Cinco Oraciones del Día (canta melodía). Fue en el desierto, estaba con mi padre. He visto las pirámides, la Esfinge… Quiero regresar a esta ciudad para crear nuevos recuerdos.



He leído que ‘Dorado’ se parece a ‘Con altura’. ¿Ha sido una influencia o en absoluto?

¿Sí? No creo que lo haya sido… ‘Dorado’ la escribí en Madrid con Sen Senra. Fue muy guay. Fue la primera vez que escribí en español en España. La compuso sobre un beat de Dardust y salió bastante natural porque la melodía vocal reproduce la misma que está presente en el beat. Hace dos meses estuve en España traduciendo ‘Klan’ en español con Marc Seguí y Xavibo.

Marc Seguí lo está petando ahora con ‘Tiroteo’ con Pol Granch.

¡Qué guay!

¿Cómo fue trabajar con Sen Senra?

Me ayudó con la letra y con la melodía. En ‘Dorado’ canto «sueño un Ferrari dorado, derrapando en medio del Cairo, piso a fondo nunca lo paro, apriétalo, préndelo, si este mundo fuese un mercado, yo sería el bolso más caro»… Yo no suelo decir palabras como Ferrari, mercado… Él ponía «derrapando»… Son palabras que a mí no me suelen salir.

No escucho rock italiano pero Måneskin merecían ganar Eurovisión

¿Qué canción de Lana Del Rey cantas en ‘Dorado’?

‘Video Games’. (Canta) «It’s you, it’s you, it’s all for you…»

Es mi favorita.

¿Sí? También me gustan ‘Born to Die’, ‘Blue Jeans’, ‘High By the Beach’…

¿Has escuchado lo último?

Sí. Pero el vídeo de ‘Chemtrails Over the Country Club’… está loca. Cuando se transforma en mujer lobo.

Se la ve un poco perdida anunciando discos cada dos por tres.

Sí, con esas portadas hechas con el iPhone. Pero yo la amo por eso.

¿De qué canción del disco estás más orgulloso?

De todas porque todas son como un hijo para mí, pero especialmente de ‘T’Amo’. Es el ADN del disco. En ‘T’Amo’ canta mi madre y colaboro con el coro sardo de mi país de origen, INTREMPAS, es un coro femenino compuesto por niñas y señoras. Fue muy divertido grabarla.

¿Cómo ha sido trabajar con Woodkid?

Fue increíble porque era la primera vez que intentaba escribir en inglés. ‘Karma’ surgió de unos primeros acordes que Woodkid tocó en un órgano, después yo escribí la melodía de la estrofa y la canción se fue desarrollando poco a poco. El estribillo al principio no nos salió, la melodía no nos gustaba y la modificamos una y otra vez. Viajé dos veces a París para trabajar con él, fue muy inspirador.

Obviamente te tengo que preguntar por Eurovisión. Italia ha ganado. ¿Qué te parecen Måneskin? ¿Te gusta la canción?

Yo no escucho mucho rock en italiano pero creo que son chicos muy talentosos y que se merecían ganar. A nivel de performance fueron los mejores.