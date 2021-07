Lil Nas X ha estrenado su nuevo single ‘Industry Baby’, que cuenta con la colaboración del rapero Jack Harlow y co-producción de Kanye West. El autor de ‘ye‘, que acaba de presentar su nuevo disco durante un evento en Las Vegas, no suele hacer este tipo de favores a día de hoy, pero sus clásicos arreglos de viento metal están muy presentes en esta heroica canción que el artista vuelve a dedicar a su yo más joven e inseguro. En la letra canta que «esta es para los campeones» y recuerda «hace tiempo te dije que tengo lo que ellos están esperando».

Estos días, Lil Nas X ha estrenado un «teaser» del videoclip de ‘Industry Baby’ después de pasarse días bromeando en redes sobre supuestamente haber sido reclamado a los tribunales a causa de su pleito con una conocida marca de zapatillas deportivas.

Tiene pinta de que Lil Nas X se ha inventado la historia de su visita a los tribunales para promocionar el videoclip de ‘Industry Baby’. El mencionado adelanto escenifica dicha historia con el rapero declarando ante el juez, que está interpretado por él mismo, como la mayoría de personajes. El vídeo, de carácter cómico, pasa a tener mejor pinta cuando se revela que Lil Nas X es juzgado de repente por ser gay.

El videoclip oficial de ‘Industry Baby’, dirigido por Christian Breslaue, arranca con Lil Nas X ya en la cárcel, de la que intenta escapar junto a su compañero Jack Harlow, cuyo rap de 8 minutos no sabe si aporta demasiado a la grabación. Eso sí, el vídeo es un verdadero espectáculo de principio a fin. Atención a la coreografía en la ducha con Lil Nas X y sus bailarines desnudos. El vídeo es todo lo que le faltaba al hip-hop: es gay a más no poder y lo celebra a los cuatro vientos.

Las implicaciones políticas de ‘Industry Baby’ son evidentes: Lil Nas no solo combate la homofobia en su gremio, sino también la violencia que tiene lugar en las cárceles. Pero va más allá porque Montero ha anunciado que se ha asociado con una organización sin ánimo de lucro que busca acabar con la práctica de la libertad bajo fianza. Ha dicho que «es un asunto personal porque conozco el dolor que el encarcelamiento trae a las familias y el impacto desproporcionado que la libertad bajo fianza acarrea en la población afroamericana y en la comunidad LGBTQ».

El rapero sigue triunfando estos días con ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’, actual número 6 en las canciones más reproducidas en Spotify Global. El single siguiente, la balada ‘SUN GOES DOWN‘, ha pasado bastante más desapercibido.