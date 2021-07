Después de varios dimes y diretes parece que el nuevo disco de Kanye West se acerca. El rapero lo ha presentado esta misma noche durante una «listening party» privada celebrada en Nevada, Las Vegas a la que han podido asistir familia y amigos. Un segundo evento tendría lugar el jueves.

Un artículo «qué se sabe del nuevo disco de Kanye West» siempre será un poco arriesgado de publicar porque todo lo que se conozca sobre este trabajo podría cambiar de la noche a la mañana. Lo que parece seguro es que el disco que Kanye está a punto de lanzar no es otro que ‘Donda’, el mismo que supuestamente iba a salir justo el año pasado pero al final no lo hizo.

- Publicidad -

Si las informaciones sobre ‘Donda’ que están llegando a la red son ciertas, parece que el álbum contaría con colaboraciones de Tyler, the Creator, Baby Keem, Westside Gunn, Lil Baby, Travis Scott o Pusha T, entre otras, y que su tracklist sería el siguiente, sin huecos para los singles recientes de Kanye ‘Nah Nah Nah‘ o ‘Wash Us in the Blood‘, a menos que sus títulos hayan cambiado:

Donda

Remote

Daylight

Hurricane

No Child Left Behind

New Again

I Know God

Breathed On This

24/You’re Gonna Be OK

Come to Life

- Publicidad -

Asistentes al evento han subido vídeos de algunas canciones a internet, y se aprecia especialmente una en la que Kanye rapea sobre una situación familiar. La personalidad de internet Justin Laboy asegura que Kanye les ha puesto el disco a él y al jugador de baloncesto Kevin Durant este fin de semana y ha destacado que la producción del álbum suena «adelantada a su tiempo» y que Kanye suena «hambriento, como si quisiera ser fichado otra vez por una discográfica». Ha compartido esta información junto a una imagen de él en la que supuestamente aparece Kanye sentado con ambos, encapuchado.

De confirmarse el lanzamiento de ‘Donda’ llegaría al mercado el primer álbum de Kanye West propiamente dicho desde 2019, año en que salió el religioso ‘Jesus is King‘, al que Kanye sucedió más adelante con el instrumental ‘Jesus is Born‘, acreditado a su Sunday Service Choir. Eso sí, los tiempos en que esperábamos una nueva obra maestra rompedora de Kanye como ‘Yeezus‘ parecen ya cosa del pasado. ¿Cambiará ‘Donda’ las tornas?

FIRST SNIPPET FROM KANYE WEST'S LAS VEGAS LISTENING PARTY 🔥 pic.twitter.com/OcqaesIgnW — Squirt Reynolds (@SquirtReynolds_) July 19, 2021

BREAKING: Kanye West's listening party for his upcoming album is going on right now in Las Vegas! pic.twitter.com/fxMEINun4q — SAINT (@saint) July 19, 2021

Kanye played his new album for me & @KDTrey5 last night in Vegas. Man listen! The production is light years ahead of it’s time, and the bars sound like he’s broke & hungry trying to get signed again. Any artist who plan on dropping soon should just push it back 😤 #Respectfully — Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 18, 2021

ALBUM OF THE YEAR. DONT @ ME pic.twitter.com/baaL9fHKOv — Respectfully Justin (@JustinLaboy) July 19, 2021

ConsTV Exclusive

Ye x Tyler

Epic Level

Summer 21'

🥛🥛🥛 pic.twitter.com/YZw1YFTeMA — Consequence (@ItsTheCons) July 17, 2021