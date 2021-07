Morat, número 1 en España; Pop Smoke, top 20; Flavio y Nia se hunden

Morat son el nuevo número 1 en España con su disco ‘¿A dónde vamos?’, que los autores de ‘Cómo te atreves’ han presentado con singles como ‘Bajo la mesa’ con Sebastián Yatra, la propia ‘A dónde vamos’, ‘Enamórate de alguien más’, ‘Date la vuelta’ o ‘Idiota’ con Danna Paola. Ninguna de ellas aparece en el top 100 de singles español esta semana, eso sí. México y Chile son los países que más escuchan a Morat, seguidos por España.

Es llamativo que la subida más fuerte en número de copias sea Camilo con ‘Mis manos’, que continúa en el puesto 3, definitivamente uno de los álbumes más populares del año en España. La siguiente entrada queda fuera ya del top 10, y se trata de ’Sob Rock’ de John Mayer, que llega al número 12, beneficiada por su buen resultado en la tabla de vinilos, donde ha arañado un número 2. Los Suaves, número 1 en esa lista de vinilos con la reedición de ‘Malas noticias’ (1993), llegan al puesto 23 en la lista general.



Otra entrada que hay que comentar en el top 100 general es la de Pop Smoke en el número 20 con su segundo disco póstumo. ‘Faith’, con colaboraciones como Dua Lipa y Kanye West, ha sido número 1 en Estados Unidos y Canadá, y número 3 en Reino Unido, además de número 2 en Noruega, Holanda, Dinamarca y Bélgica, a pesar de tener unas críticas horribles. El resultado español, eso sí, es uno de los más modestos a nivel internacional.

El resto de entradas son ‘Prólogo’ de Mantra (número 18), ‘Foreign Affair’ de Tina Turner (46), ‘Dynasty’ de Tainy y Yandel (49), ‘For Once In My Life’ de Il Divo (56) y ‘Call of the Wild’ de Powerwolf (59).

La semana pasada comentábamos dos buenas entradas de dos concursantes de OT, pero esta hay que lamentar fuertes caídas en ambos casos: ‘Flavio’ de Flavio cae del puesto 2 al puesto 66 en su segunda semana de vida, mientras el EP de Nia desaparece de todo el top 100 tras haber estado una sola semana en el puesto 8.