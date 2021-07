La polémica serófoba de DaBaby podría estar preparada: nuevo vídeo

DaBaby es el protagonista musical de la semana, para mal, por sus comentarios homófobos y abiertamente serófobos durante una actuación. Tan sólo unos días después, el rapero conocido sobre todo por sus colaboraciones con Roddy Richh y Dua Lipa, pero también en Estados Unidos por temas propios como ‘BOP’ y ‘Suge’, estrena nuevo vídeo.

Y el nuevo vídeo se corresponde con un tema inédito llamado ‘Giving What It’s Supposed to Give’, en el que «casualmente» aparece la palabra «sida» en una frase tan desagradable como «Puta, somos como el sida, estoy en tu culo, estamos en tu culo, puta, no nos iremos». Cuando empiezas a pensar si toda la polémica no estaría un poco preparada, el vídeo resulta de cierto presupuesto, no de los que se improvisan en una tarde, y el propio DaBaby reconoce que este tema y vídeo son inmediatamente anteriores a la polémica, como recoge Billboard.

DaBaby ha contado en Instagram que grabó el vídeo durante 16 horas, justo después se subió al escenario de la polémica y pronunció las palabras «insensibles a pesar de que se supone que mi trabajo es ENTRETENER». «He tratado de disculparme y explicar que no quería hacer daño sino entretener que es por lo que me pagan y no tengo ningún problema con la sexualidad de nadie», ha dicho. El rapero explica que se da la «COINCIDENCIA» de que el vídeo que ha grabado va sobre «TODOS» los temas que están copando titulares estos días, por lo que ha decidido publicarlo, «yendo en la dirección opuesta de cada persona asustada alrededor, permaneciendo por el contrario fiel a mí mismo». Es fácil imaginarse a su equipo suplicándole que no lanzara este videoclip ahora mismo, ciertamente.

En el vídeo, DaBaby escupe sobre el ataúd de un policía negro, va a prisión, recibe felaciones reiteradas de una mujer, sostiene un cartel con la palabra «sida» antes de disparar a sus acompañantes y, si eres capaz de aguantar hasta el final, hay sorpresa. Tras una larga escena funeraria, pistola en mano pero exenta de tensión (el vídeo lo ha dirigido el propio DaBaby), aparece un rótulo con los colores del arcoíris (emblema LGBT+) en el que se puede leer «No luches contra el odio con más odio». Y hay más: «mis disculpas por ser yo mismo de la misma manera que vosotros queréis libertad para ser vosotros mismos». ¿Es «ser uno mismo» lo mejor que se puede argumentar cuando uno se equivoca?

Entre una tonelada de comentarios en Youtube, algunos sugiriendo la posibilidad de que toda la polémica estuviera preparada, uno de los favoritos del público es el de un usuario que dice: «me encanta cómo estos artistas están usando la cultura de la cancelación para ganar incluso más popularidad». Hoy, ciertamente DaBaby es más famoso en España que ayer. La pregunta es a qué precio. Posiblemente su popularidad no sea para bien entre quienes estén viendo estos días en la tercera temporada de ‘POSE’, cómo la población negra caía como moscas en el Nueva York de los años 80 y 90 vencida por el sida. Ni tampoco entre quienes están comprobando las consecuencias del discurso creciente del odio y la exclusión de nuestra sociedad. Dice el propio vídeo que no debemos ofrecer «odio» al «odio». Ya solo queda dejar de tirar las piedras.