DaBaby ha vuelto a pedir disculpas en sus redes sociales por sus comentarios homófobos y serófobos hacia la comunidad LGBTQ+ realizados durante un concierto en Miami. Decimos «ha vuelto» porque DaBaby ya se había disculpado por la polémica un poco de aquella manera, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y alegando que había sido malinterpretado. Muy poco después estrenaba un videoclip en el que se podía leer el mensaje «no combatas el odio con el odio».

La polémica ha costado DaBaby su presencia en varios festivales como Lollapalooza, Parklife o Governor’s Ball, y el rapero ha decidido ahora publicar una disculpa más reflexionada en la que explica que «necesitaba» ser educado en el tema del VIH/sida.

«Las redes sociales se mueven tan rápido que la gente te quiere derrumbar antes de darte la oportunidad de crecer, educarte y aprender de tus errores», explica. «Para mí, que me he tenido que buscar la vida a través de circunstancias muy difíciles, ha sido un reto aprender que lo que necesitaba es educación y dirección en estos temas. Aprecio a la gente que se ha acercado a mí desde la bondad para ofrecerme sabiduría, educación y recursos. Eso es lo que necesitaba y lo he recibido».

El comunicado concluye: «Quiero pedir perdón a la comunidad LGBTQ+ por los comentarios dañinos que hice. De nuevo pido disculpas por los comentarios incorrectos que hice sobre el VIH y el sida y sé que la educación en este tema es importante».

Entre quienes han ofrecido educación a DaBaby en los últimos días a raíz de sus declaraciones, si bien de manera pública, dos veteranos de la música como Madonna y Elton John.