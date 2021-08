Rihanna se ha convertido en billonaria, lo que significa que es la cantante femenina más rica del mundo y la segunda mujer más rica de la industria del entretenimiento solo por detrás de Oprah Winfrey. La autora de ‘Bitch Better Have My Money’ se una así a un selecto club de músicos billonarios del que forman parte Jay-Z, Kanye West o Andrew Lloyd Webber, entre otros.

Así lo ha comunicado Forbes esta semana en un artículo en el que detalla que la fortuna de Rihanna se estima en cerca de 2 mil millones de dólares. Por supuesto, la música no le ha llevado hasta aquí. La mayor parte de esta cifra pertenece al valor de su empresa de cosmética Fenty Beauty (1,4 mil millones), mientras 270 millones de dólares pertenecen a su también exitosa empresa de ropa interior, Savage x Fenty, y el resto a su trabajo en la música y el cine.

En 2017, un año después de lanzar su último álbum hasta la fecha, ‘Anti‘, Rihanna estrenó su marca de cosmética ‘Fenty Beauty’, que se llegaba a presentar en España con Rihanna de cuerpo presente y que ha sido un enorme éxito en todo el mundo gracias a su filosofía inclusiva y a su variedad de tonos para la piel. Rihanna posee el 50% de Fenty Beauty junto con el conglomerado de productos de lujo LVMH, liderado por otra de las personas más ricas del planeta, Bernard Arnault.

Volviendo a lo que nos interesa, la música, ya hay quien ha advertido que Rihanna tiene un single con dos raperos de enorme fortuna mencionados arriba, Jay-Z y Kanye West. «Esta puede ser la primera vez que tres billonarios aparecen juntos en una canción». La canción en cuestión es ‘Run this Town’, que fue un gran éxito en el año 2009. En cuanto a música nueva de Rihanna, la artista fue vista recientemente rodando un videoclip con A$AP Rocky, mientras su disco de reggae sigue en el horno.