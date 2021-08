The Weeknd logra su 4º top 1 en JNSP; entran UMO, LUMP, Arooj Aftab, Robie…

The Weeknd es el nuevo top 1 de JENESAISPOP, posición que alcanza directamente con ‘Take My Breath’, la cual ha quedado fuera del top 10 británico al menos por el momento. Se trata del 4º número 1 para Tesfaye en nuestra lista, pero tan sólo el 2º en solitario tras ‘Blinding Lights’. Las otras dos canciones fueron la colaboración con Diplo y Sia ‘Elastic Heart’ y la grabación junto a Lana del Rey ‘Lust for Life’.

Muy cerca del top 10 quedan los últimos singles de Unknown Mortal Orchestra y LUMP, y al top 20 llega el corte de Iggy Azalea con Sophia Scott. Entran también Arooj Aftab, Normani con Cardi B, Robie y Tommy Genesis.

Por otro lado, esta semana nos despedimos de ‘El encuentro’, una de vuestras canciones favoritas del último año. La canción de Amaia y Alizzz fue número 1 en JNSP y ha estado 41 semanas en lista. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

