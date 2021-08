Lana del Rey no quiere música póstuma: ¿dónde quedó su selección de «25 filtraciones»?

Lana del Rey ha compartido una imagen de un tatuaje de Anderson.Paak en el que puede leerse el siguiente mensaje: «Cuando no esté, por favor no publiquéis con mi nombre ningún disco ni ninguna canción de manera póstuma. Eran solamente demos que nunca se hicieron con la intención de que el público las escuchara». Lana dice que esta intención no sólo está en el tatuaje de Anderson.Paak, sino también en su propio «testamento».

El anuncio está cargado de significado. Además de anunciar y publicar álbumes como churros, la carrera de Lana del Rey se ha caracterizado por ser un coladero casi constante de filtraciones, como para dar lugar a discos enteros. Youtube y otras plataformas se han visto inundados de material inédito de la cantante durante años. En caso de que ella decida que todo este material no vea la luz de manera oficial, su sello Universal va a tener complicado editar todas esas canciones de manera digna después de esta petición.

- Publicidad -

Por otro lado, hay que recordar que Lana del Rey llegó a anunciar en cierta ocasión, viniéndose muy arriba, que iba a sacar un disco de sus 25 canciones favoritas filtradas, justo cuando estaba promocionando ‘Lust for Life‘ (2017). El público gritó de alegría, ansioso de comprobar cuáles de todas las canciones filtradas, Lana consideraba relevantes. Sin embargo, el proyecto cayó en agua de borrajas, como tantas de sus promesas. En la actualidad, y tan solo unos meses después del excelente ‘Chemtrails Over the Country Club’, el mundo espera su continuación, que fue anunciada en principio para el pasado 4 de julio.

- Publicidad -