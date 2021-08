Danna Paola se ha vuelto una ‘Kaprichosa’ en su nuevo single

‘Kaprichosa’ es el nombre que ha recibido el nuevo single de Danna Paola, que se ha estrenado con videoclip incluido hoy en España después de su primer lanzamiento ayer en México.

A principios de mes, la cantante publicó una foto en Instagram compartiendo un verso de la canción: «Si quiero, lo obtengo y más si es prohibido». A primera vista no parecía nada relevante, pero los más avispados se darían cuenta de que había más pistas, como un emoji de notas musicales o un hastag con la inicial del tema. El anuncio definitivo llegó hace cuatro días, también por sus redes sociales.

‘Kaprichosa’ es el segundo single de Danna después de que lanzara ‘Mía’ el pasado mes de junio. «Como artista busco que a través de mi música se inspiren, se identifiquen con la letra, pasando un buen momento al escuchar y sentir su ritmo, por eso espero que la disfruten tanto como yo y saquen su kaprichosa interior al bailarla», explica la artista sobre el tema.

En el videoclip podemos ver a una Danna con mucha seguridad y que lleva las riendas de sí misma. Su letra y su significado es casi una fusión entre ‘Mala Fama’ y ‘Calla Tú’. En el caso de la primera canción, versos como «me enamoro por la noche y se me pasa a la mañana» o «yo hago lo que quiero si me da la gana» son muy parecidos a «oye, nene, no te me adelantes. Si te quedas conmigo, no es pa que te cases» y a «hago lo que quiero porque puedo y ya» en ‘Kaprichosa’. Y en lo que respecta a ‘Calla Tú’, si en su letra Danna daba importancia a su poder como mujer, en este nuevo single el mensaje se multiplica.

«Yo cambio de presa cada día. Baby, ya volvía a la cacería».