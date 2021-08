Drake confirma que su nuevo disco ‘Certified Lover Boy’ sale este viernes

‘Certified Lover Boy’, el esperado nuevo disco de Drake, viene retrasándose desde el pasado mes de enero, cuando estaba prevista su salida. Según podía verse en un brevísimo spot que se ha dejado ver como «por accidente» en Sportscenter (y por todos es conocida la pasión de Drake por el deporte), la salida del disco estaba fechada para el próximo 3 de septiembre, que no en vano es viernes, día de grandes lanzamientos. En el anuncio simplemente aparece un letrero en el que se lee “CLB September 3”, es decir, las iniciales del disco y su supuesta fecha de edición. La cadena ha llegado a pedir perdón por la interferencia, en clave de humor. Drake finalmente ha confirmado el lanzamiento de ‘Certified Lover Boy’ en la fecha indicada. La supuesta portada muestra un grupo de mujeres embarazadas en forma de emoji.

El álbum competirá en listas con lo nuevo de superventas como Imagine Dragons y Iron Maiden, y también con ‘DONDA’, lo nuevo de Kanye West, que ha salido este domingo.

No se ha facilitado tracklist para ‘Certified Lover Boy’, si bien se espera que el single ‘Laugh Now Cry Later’, que salía el año pasado, aparezca en él. El tema fue número 2 en Estados Unidos, número 4 en Reino Unido, pero tan sólo número 86 en España, a diferencia de otros temas del rapero. El tema supera eso sí, los 500 millones de reproducciones en Spotify, si bien lejos de los 2.000 millones de ‘One Dance’. Es decir, el tema fue un éxito, pero no uno de sus mayores éxitos.

Did Drake just announce Certified Lover Boy’s release date of next Friday on SportsCenter? 😳pic.twitter.com/nTq3s4OvpM — XXL Magazine (@XXL) August 27, 2021