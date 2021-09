Spice Girls relanzarán ‘Spice’ para celebrar su 25º aniversario

El 25 aniversario del debut de las Spice Girls está cada vez más acerca. Hoy han comunicado a través de sus redes que en octubre relanzarán ese álbum debut, ‘Spice’, para celebrarlo.

«¡¡SORPRESA!! Para conmemorar el 25 aniversario de nuestro álbum debut ‘Spice’, lanzaremos una colección de edición limitada de vinilos y casetes MÁS un 2CD de lujo con algunas pistas y demos inéditas», escribían en su perfil de Twitter hace unas horas.

El disco se llamará ‘Spice25’ y saldrá el próximo 29 de octubre a través de un juego de 2 CD en un libro de tapa dura tamaño A5. Y como han confirmado las artistas, tendrá varias versiones en vinilo y en casetes. Además, contará con una versión remasterizada del disco original exclusiva de Apple Music en Dolby Atoms.

Esta colección tendrá bonus tracks y grabaciones jamás escuchadas, entre las que se incluye una mezcla del éxito ‘Wannabe’ de Dave Way, una mezcla de radio de 7 pulgadas de ‘Say I’ll be There’ y un tema orquestal de ‘2 Become 1’. Este es el tracklist completo de ambos discos:

Disco 1:

Wannabe Say You’ll Be There 2 Become 1 Love Thing Last Time Lover Mama Who Do You Think You Are Something Kinda Funny Naked If U Can’t Dance

Disco 2:

Wannabe (mezcla alternativa de Dave Way) Say You’ll Be There (mezcla de radio de 7 pulgadas) 2 Become 1 (versión orquestal) Mama (mezcla de Biffco) Love Thing (mezcla de ritmo ilimitado de 12 pulgadas) Take Me Home Las Time Lover (Demo) Feed Your Love If U Can’t Dance (Demo) Who Do You Thing You Are (Demo) One Of These Girls Shall We Say Goodbye Then?

Las integrantes del grupo esperan este aniversario muchos agradecimientos y amor. En un comunicado, Emma Bunton dijo lo siguiente: «El agradecimiento no parece suficiente para todos los que nos apoyaron (…). Han sido 25 años de pura magia». Su compañera Geri Hallwell apoyaba esa afirmación: «Sin vosotros no hay nosotras, enviando amor y gratitud sin fin».

A pesar del paso de los años, el recorrido de las Spice Girls no se olvida y aquí puedes ver una selección de los mejores 13 de vídeos del grupo, del peor al mejor.