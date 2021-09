La peculiar visión del rock de Halsey y Nine Inch Nails en ‘Girl Is a Gun’

Halsey acaba de promocionar el excelente ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’, nuestro «Disco de la Semana» y desde ya uno de los álbumes del año, con una charla a medias con los productores del álbum, Nine Inch Nails. A lo largo de una hora sin descanso ni tiempo para poner vídeos o canciones, los tres han hablado sobre cómo fueron sus primeros contactos, y sobre el desarrollo del álbum. Trent Reznor dice que recibió una carta de Halsey muy elocuente y halagadora, ella reincide en su miedo a ser rechazada en medio de sus habituales problemas de seguridad, y Atticus Ross detalla, por ejemplo, cómo las canciones fueron arregladas en base al lugar que ocupaban en su secuencia.

Entre las cuestiones más relevantes, Halsey explica que quería algo más oscuro que reflejase lo vulnerable y asustada que se sentía durante su embarazo, y sobre todo cómo este álbum le ha ayudado a ser «la rockera que siempre quiso». Cuando al final le preguntan si quiere añadir algo de lo que no se haya hablado, reivindica «el resurgimiento del rock» en nuestros días, al que espera haber «aportado algo». De manera significativa, Trent Reznor había hablado sobre la importancia de ser honesto, de «la verdad», por encima de si un género es pop o no.

- Publicidad -

Y es por eso que ‘If I Can’t Have Love, I Want Power’ es un disco tan brillante, porque puede ser considerado un álbum de rock al uso, incluso cuando no tiene guitarras eléctricas en absoluto. Es posible que pronto se extraigan como single temas guitarreros como ‘You asked for this’, ‘honey’ o ‘Easier than Lying’, pero es a través del primer sencillo ‘I am not a woman’ o este ‘Girl Is a Gun’, hoy nuestra “Canción del Día”, cuando la presencia de Nine Inch Nails queda perfectamente justificada.

No ha sido Gordon Raphael, productor del primero de los Strokes; ni James Ford, responsable del sonido ‘AM’ de Arctic Monkeys; el elegido para las labores de producción, sino Trent Reznor y Atticus Ross. Nine Inch Nails es una banda que proviene de los años 80, su esencia está en los sonidos industriales de aquella época, por lo que están habituales a los sintetizadores, como también se ha visto en sus bandas sonoras, a veces premiadas con Oscar, como ha sido el caso de ‘La red social’.

- Publicidad -

Por eso han comprendido tan bien las necesidades de una artista tan versátil como era Halsey y han rematado tan bien el trabajo que había hecho previamente. ‘Girl Is a Gun’ puede contener referencias al synth-pop de los años 80 por la vía de Visage, y también al drum&bass de los 90 porque ellos ya estaban allí. Halsey se ha declarado fan de los años 90 en multitud de ocasiones, con una gama variada de artistas reivindicados que incluye lo mismo a los Cranberries que al rap de aquellos años, por lo que ha sabido encajar todos esos ingredientes tan dispares con total naturalidad. En definitiva, no sé si ‘Girl Is a Gun’ es una canción de rock, no sé si es una canción de dance: lo mismo podría haber sido una canción de The Prodigy.

En cuanto a la letra, con campos semánticos más propios del rock que del pop («teeth», «trigger», «killing»), Halsey habla de su dificultad para relacionarse, indicando que se siente “más tranquila sin manos que la rodeen”, sentenciando que “no soy tu sueño y no tendré tu bebé” (una referencia a su antiguo hit ‘you should be sad’), y reconociendo que después “vuelve a enamorarse (…) y a los mismos problemas”. El estribillo compara su suerte con la de una pistola que puede terminar de cualquier manera, en sintonía con el vertiginoso ritmo de la canción, que desarrolla todo esto en un total de 2 minutos y 26 segundos.





Lo mejor del mes: