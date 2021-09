Jon Hopkins anuncia el lanzamiento y los detalles de su próximo álbum

Jon Hopkins ha anunciado el lanzamiento de su sexto álbum de estudio para el próximo 12 de noviembre (11 de febrero en vinilo) y ha presentado su primer single, ‘Sit Around The Fire’, en colaboración con East Forest y del fallecido maestro espiritual Ram Dass.

«Mi sexto álbum en solitario de larga duración se llama ‘Music For Psychedelic Therapy'», ha escrito el cantante en su cuenta de Instagram. Será el primer disco de larga duración de Hopkins después de su último trabajo discográfico, ‘Singularity‘, en 2018. También es el autor de ‘Immunity‘ (2013), que fue nominado al Premio Mercury.

- Publicidad -

Para este nuevo proyecto, Hopkins quería crear algo con «total honestidad»: «Sentía que era el momento de resetear, de esperar que la música saliera de otro sitio», explica en un comunicado refiriéndose a las cuevas de Tayo (Ecuador), donde hizo una expedición creativa en 2018 que le permitió crear «un álbum sin ritmos, ni un solo sonido de batería, algo que está más cerca de una sinfonía clásica que de un disco de danza/electrónica. Algo que se parece más a tener una experiencia que a escuchar una pieza musical». Este es su tracklist:

Welcome Tayos Caves, Ecuador i Tayos Caves, Ecuador ii Tayos Caves, Ecuador iii Love Flows Over Us In Prismatic Waves Deep In The Glowing Heart Ascending, Dawn Sky Arriving Sit Around The Fire

El videoclip de su primer single, ‘Sit Around The Fire’, se ha estrenado hoy. Ha sido realizado por Tom Readdy y Lucy Dawkins a través de una animación en un estilo muy hipnótico que muestra una serie de imágenes del libro de Ram Dass, ‘Be Here Now’. «Me contactó East Forest, que había pasado algún tiempo con Ram Dass en Hawai antes de su fallecimiento (…). Me envió algunos puntos de partida, incluidas las hermosas voces corales que grabó (de Ram Dass) y que abren la pieza. Me puse los auriculares y con la voz de Ram Dass dentro de mi cabeza, me senté al piano e improvisé».



- Publicidad -