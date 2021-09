The Wanted regresan con nuevos proyectos tras siete años de parón

Los chicos de The Wanted regresan después de siete años de parón y tras un primer intento fallido el año pasado por motivos de la pandemia y de salud de uno de sus miembros, Tom Parker. Ahora han anunciando un nuevo disco con sus «grandes hits» y un concierto benéfico para finales de este mes.

«¡¡Allá vamos!! Estamos MEGA emocionados de anunciar que estamos DE VUELTA», escribieron ayer en su cuenta de Instagram, comentando brevemente sus nuevos proyectos. Su nuevo disco, ‘Most Wanted-Greatest Hit Album’, saldrá a la venta el próximo 12 de noviembre y ya puede reservarse pinchando en este enlace.

- Publicidad -

El tracklist completo todavía no se conoce, pero incluye sus dos número 1 en Reino Unido y Estados Unidos, ‘All Time Low’ y ‘Glad You Came’, el tema central de la banda sonora de ‘Ice Age 4’, ‘Chasing The Sun’, y otros éxitos como ‘Lightning’, ‘Lose my Mind’, ‘Walks Like Rihanna‘, ‘I Found You’ o ‘Could This Be Love’.

Y en lo que respecta al concierto benéfico, se celebrará el 20 de septiembre en la sala de conciertos Royal Albert Hall (Londres). El concierto fue organizado por Tom Parker, uno de los miembros de la banda, después de que le fuera detectado un tumor cerebral y al descubrir que solo el 1% del presupuesto nacional de investigación contra el cáncer se destina a los tumores cerebrales. Además, también hizo un documental para Channel 4 y Stand Up To Cancer titulado ‘Tom Parker – Inside My Head’. Todos los fondos se destinarán a la prevención y detección de la enfermedad y a la investigación de nuevas terapias.















- Publicidad -