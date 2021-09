Kacey Musgraves no ha hecho el típico disco post-divorcio

Kacey Musgraves publica hoy su esperado nuevo disco, ‘star-crossed’, el primero desde que ‘Golden Hour’ se hiciera con el Grammy a Álbum del año en la edición de 2019. ‘Golden Hour‘ y ‘star-crossed’ representan dos caras de la misma moneda: si el primero narraba la felicidad del matrimonio entre Kacey y Ruston Kelly, el segundo trata su divorcio. En el primer tema, Kacey se pregunta si los dos «no habrán volado demasiado cerca del sol solo para terminar quemados», una referencia directa a esa «puesta de sol» llena de calidez y serenidad que planteaba el disco anterior.

La hermandad entre ambos álbumes se nota en varios sentidos, y no solo porque la frase «golden hour» aparezca literalmente mencionada en una de las pistas. Melódicamente, ‘star-crossed’ vuelve a ser un disco agridulce pero sereno y relajado, sin grandes pasiones ni dramas de por medio en el que la música country más tradicional (el pilar de los dos primeros discos de Kacey, ‘Same Trailer Different Park’ y ‘Pageant Material’) tiene poco peso. En su lugar encontramos una colección de canciones de pop-folk que admiten una mayor presencia de los sintetizadores en determinadas pistas.

‘star-crossed’ es un disco más oscuro que ‘Golden Hour’, pero no es el típico disco oscuro post-divorcio motivado por la amargura y el llanto. Más bien se desarrolla desde la aceptación, lo cual a su vez permite a Kacey explorar diferentes sonidos con los que transmitir este mensaje. Hay ecos latinos en ‘star-crossed’ y el disco se cierra con una versión experimental de ‘Gracias a la vida’ de Violeta Parra; otros más bien trip-hop en ‘if it was a movie…’, destellos de Dido en ‘easier said’, de Natalie Imbruglia en ‘what doesn’t kill me’… mientras la producción aún parece estar en una nube. La concesión disco llega de la mano de ‘there is a light’, mucho más clásica y 70s que la de ‘High Horse’.

¿Cómo está recibiendo el público el nuevo disco de Kacey Musgraves? La sensación general es que ‘Golden Hour’ era mejor, pero que ‘star-crossed’ es un digno sucesor. En nuestros foros, WilhemScream opina: «He escuchado el disco entero una sola vez por ahora.. evidentemente no tiene el tono de Golden Hour, para empezar canta en un tono más bajo, apagado en algunos momentos, a tono con la temática del disco.. El disco no es largo, pero se me ha hecho algo largo. Tendré que darle más tiempo». No obstante, AdriEv añade: «Hay un par que igual no eran del todo necesarias pero ya sólo por lo precioso que suena todo merece la pena.Y there is a life es locurón».

En los foros anglosajones el álbum está despertando mucho más entusiasmo. Se destaca el carácter «reflexivo» del disco y su espíritu relajado, así como el «montón de nuevas ideas» que añade la producción a unas canciones que parten de lo presentado en ‘Golden Hour’ para presentar algo, a su vez, distinto. Para algunos es un trabajo «maravilloso» que irá directo a las listas de lo mejor del año pero, para otros, se pasa de «ligero» hasta el punto de no contener picos claros como los contenía el disco anterior. Pronto, crítica en el site.