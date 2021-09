Low hablan de estereotipos de género en ‘More’, su «Song 2» particular

‘Hey What’, el nuevo largo de los autores de álbumes tan sublimes como ‘Things We Lost in the Fire‘ y ‘Double Negative‘, será nuestro Disco de la Semana, adelantado por la cautivadora ‘Days Like These‘, el track ‘Disappearing’, y ‘More’. Foto: Nathan Keay.

Si el vídeo de ‘More’ pretende «explorar de forma metafórica la tarea hercúlea de desmantelar la opresión estructural a través de los estereotipos de género», de manera muy sutil (ojo a la foto promocional en que vemos a Mimi con pantalones, camiseta y gorro, y a Alan sin camiseta), la canción sí va directa al grano.

‘More’, sencilla como su título, se extiende tan sólo 2 minutos de duración entre guitarras eléctricas distorsionadas al modo del rock experimental de los años 90, como siempre, sin descuidar la melodía. Es muy significativo que el estribillo se componga de un tarareo de Mimi Parker, que invita al público a aullar junto a ella después de las dos estrofas.

En cuanto a la letra, es una sencilla mirada retrospectiva de arrepentimiento (“di más de lo que debería haber perdido”), volando aparentemente independiente del vídeo, más universal, aunque siempre en posible relación («quiero todo lo que nunca tuve», «aprendí más de lo que me enseñaron»). Una excelente producción de BJ Burton que forma ya parte de lo más inmediato del extenso repertorio de Low.



