Iron Maiden logran su tercer top 1 en España; entran Drake, Little Simz…

España es un país muy fiel al jevi y aquí Drake no ha tenido nada que hacer en la parte más alta de la tabla. A diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Reino Unido, aquí, sin formato físico, ‘Certified Lover Boy’, ese nuevo trabajo de Drake, es número 5. La misma posición que alcanzaba ‘DONDA’ de Kanye West la semana pasada, también sin apoyo de CD’s o vinilos.

El número 1 es obviamente para Iron Maiden, muy queridos en nuestro país, con ‘Senjutsu’, que además es puesto 1 también en la lista de vinilos más vendidos. Iron Maiden son igualmetne esta semana número 1 en Suiza, Suecia, Italia, Alemania y Finlandia, quedando en Reino Unido en el puesto 2 por el huracán Drake, como comentábamos, y en el puesto 3 en Estados Unidos. Ellos son británicos y este es de hecho su mejor top histórico en USA. En España, es el tercer número 1 para Iron Maiden, y el tercero consecutivo tras ‘The Final Frontier’ y ‘The Book of Souls’… y multitud de sleepers durante los años 80 y 90 que tendían a rondar el top 20 en nuestro país.

La segunda entrada más fuerte en España no es la de Drake sino la de Jhay Cortez con ‘Timelezz’. Mientras Kanye West cae del puesto 5 al puesto 16 en la segunda semana de ‘DONDA’, la subida más fuerte es para Lady Gaga con ‘Chromatica’, que pasa del puesto 79 al puesto 27. Parece que en España se le han sumado los puntos del disco de remezclas ‘Dawn of Chromatica’ que se publicará en formato físico más adelante, por lo que su repercusión internacional ha sido más bien tímida. Tanto CD como LP llegarán en próximas semanas.

Especial ilusión nos hace comprobar cómo Little Simz, autora de nuestro “Disco de la Semana” hace unos días, llega al top 100. Hasta ahora solo conocida en Reino Unido, donde de hecho acaba de conseguir el primer top 5 de su carrera con su cuarto disco, logra situar el espléndido ‘Sometimes I Might Be Introvert’ en el número 79 en España, además de en el número 14 en la tabla de vinilos.

La lista de entradas se completa con Pearl Jam, que sitúan en el puesto 63 una reedición de ‘No Code’ y la banda sonora de ‘Cenicienta’, con Camila Cabello, en el puesto 94.