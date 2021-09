Mónica Naranjo anuncia ‘MIMÉTIKA’, un nuevo proyecto «muy diferente»

Mónica Naranjo dio la noticia hace unos días a través de sus redes sociales. Aunque no lo expresó de forma explícita en el post, un nuevo álbum podría estar en camino: «Hoy empieza el camino para vosotros… El trayecto de descubrir qué llevamos tanto tiempo preparando…».

El nombre de este posible nuevo álbum podría ser ‘MIMÉTIKA’, y no, no es un error ortográfico, la cantante le ha dado mucha importancia a la letra k: «Un KaleidosKopio* y muchas MóniKas* dentro de él», continuaba escribiendo al más puro estilo del año 2013. No dio muchas más pistas, tan solo que este nuevo «trayecto» será en palabras textuales: «Un sonido diferente a todo lo que haya hecho hasta ahora… Porque todo lo que soy es músiKa*».

Además, Naranjo fue entrevistada el mes pasado en La Voz De Cádiz y afirmó lo siguiente: «Estamos trabajando en un álbum que me apetecía mucho hacer. Un disco de rock electrónico, acompañado por voces e instrumentalizaciones contundentes y poderosas». Unos sonidos que se confirman en el teaser que acompaña al post de Mónica.

Según esa misma entrevista, este disco podría haber sido la continuación de ‘Mes excentricités’, que tiene volumen 1 y volumen 2, pero todo apunta a que será el primer álbum de larga duración desde ‘Lubna‘ en 2016. El tiempo hablará, porque la totalidad del trabajo no verá la luz hasta 2022.

