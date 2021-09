Aitana, que sigue en el número 1 de singles en España gracias al remix de ‘Mon amour‘ de zzoilo, ha estrenado nuevo single. ‘Berlín’ ha salido hoy en plena madruga, en concreto a las 2:00h. Como explica Cosmopolitan, ‘Berlín’ está inspirada en la relación de Aitana con el actor Miguel Bernardeau (‘Élite’). Es una canción de desamor, a pesar de que Aitana y Miguel siguen juntos, porque la artista cuenta que le gusta tratar el tema del desamor en su música.

‘Berlín’ no es la única canción titulada así publicada por una ex-concursante de Operación Triunfo (o a punto de serlo): también es una de las mejores canciones de Vega. Por otro lado tampoco es el único motivo por el que Aitana ha sido noticia esta semana.

Si has salido a la calle en los últimos días, que esperamos que sí, por favor, sal a la calle si no lo has hecho en un tiempo, seguramente te hayas enterado de que Aitana se ha asociado con McDonalds para promocionar su clásico menú de hamburguesas con patatas. A su vez, la autora de ‘11 razones‘ ha revelado durante una entrevista en la radio que padece celiaquía. Sus palabras han sido: «Ahora como mucho, pero también como sano, de hecho soy celiaca, me he tenido que hacer unas pruebas y soy celiaca, y he cambiado un montón mi alimentación en ese aspecto».

La noticia ha provocado cierta confusión en redes sociales, pues Aitana ya no puede consumir la hamburguesa que está promocionando, y por cuya promoción lógicamente ha cobrado, sino la que no contiene gluten. En una rueda de prensa, la cantante ha explicado que la preparación de la campaña de la «McAitana» es «bastante» anterior a su diagnóstico y que, una vez le es diagnosticada la enfermedad «a mediados de año», decide continuar con dicha campaña porque el menú que se está promocionando es el que ella se ha «pedido toda la vida» y sigue sintiendo como «suyo».

