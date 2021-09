‘keep lookin’ up’ es la joya perdida del disco de Kacey Musgraves

Puede que Kacey Musgraves no haya sido capaz de igualar o superar la calidad de su anterior disco, ‘Golden Hour‘, con ‘star-crossed‘, su nuevo álbum recién publicado. Quizá era demasiado difícil. Sin embargo, ‘star-crossed’ contiene una serie de canciones tan bien compuestas como cualquiera espera de Kacey, como ‘good wife’ o ‘if this was a movie’, llenas de melodías sublimes que solo pueden ser escuchadas en bucle y letras sabias sobre la vida que marcarse a fuego en el cerebro.

Vuelve a no ser demasiado country este ‘star-crossed’ donde manda un folk-pop de guitarras amable que admite influencias del pop de cantautor, el indie-pop o el «pop blanco» tipo Dido. ‘keep lookin’ up’ es la única pista de ‘star-crossed’ que encajaría en los dos primeros disco de Kacey, pues es country en un sentido bastante puro del término, y también es la joya perdida de este nuevo trabajo de la cantautora tejana, pues no es de las que el público más está escuchando.

El sonido country apacible de ‘keep lookin’ up’ es el mismo explorado por Kacey en cortes como ‘Merry Go ‘Round’ o ‘Silver Lining’. Sin embargo, ‘keep lookin’ up’ presenta un fondo ligeramente más abatido en lo musical, como si se le hubiera posado una nube gris encima, y a pesar de que la letra propone todo lo contrario: «mantén la cabeza alta, no dejes que el mundo te derribe, mantén la cabeza en las nubes y los pies en el suelo» es el mensaje que Kacey deja en esta canción, aprendido de su padre.

El secreto de ‘keep lookin’ up’ se encuentra en su aparente sencillez. Nada nuevo bajo el sol cuando se habla de Kacey Musgraves, pero la artista hace gala de una gran sutileza especialmente en esta composición donde un simple «keep lookin’ up» sostenido en el estribillo se convierte en uno de los momentos más adictivos de todo el disco. La canción es un paseíto en el mejor de los sentidos.



