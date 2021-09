Emeli Sandé suena perdida en el autotune de ‘Family’

Emeli Sandé fue una artista superventas en el pasado, pues su debut ‘Our Version of Events‘ fue el disco más vendido de 2012 y 2013 en Reino Unido. Sin embargo, la repercusión de sus trabajos siguientes, ‘Long Live the Angels‘ y ‘Real Life‘ fue inferior a lo esperado y hoy Emeli es una artista independiente que trabaja con Chrysallis Records, sello que ha publicado discos como ‘Song for Our Daughter‘ de Laura Marling, ‘Soberish’ de Liz Phair o ‘Animal‘ de LUMP.

El primer lanzamiento de Emeli en este sello es ‘Family’, un nuevo single que «marca un nuevo comienzo» en su carrera. El tema, que Emeli ha grabado en su estudio casero, «es una oda a la perseverancia, a nacer de nuevo y a renovarse» y de renovarse va la cosa porque ‘Family’ no suena exactamente a lo que cualquiera esperaría de ella. Y no para bien.

- Publicidad -

El afrobeat diluido en pop de ‘Family’, que horrorizaría a Aluna pero no se puede decir que no esté de moda, es un buen punto de partida en papel, pero, en la canción, producida por Henri Davies, Emeli decide ahogar su voz en un mar de autotune que la deja completamente irreconocible (no es broma, hay momentos en que no suena a ella en absoluto). Esto no sería negativo per se si la melodía tuviera algo de chispa, pero no es el caso.

‘Family’ habla por supuesto de la felicidad que produce sentirse libre y empezar de nuevo en la vida. Emeli se «eleva del suelo» con una fuerza que la hace «atravesar el techo», pero la canción no desprende esta energía en absoluto. Vocalmente, Emeli intenta elevarla como puede pero la composición permanece agachada al suelo, incapaz de volar.