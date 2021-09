La Ultranada no se casa ni con el sonido «Crepus» ni con el sonido Calamaro

La Ultranada es un grupo de Madrid liderado por el compositor, cantante y músico Javi Romera y compuesto también por David Kelly (guitarra y coros) y Nacho Díaz (bajo, programación y coros). Si has estado atento a la música que se ha cocido en la escena sumergida de Madrid en la última década probablemente te suene el nombre de Romera, pues él formó parte de la banda Platos Rotos, con la que grabó cinco álbumes entre 2010 y 2019. Es, se puede decir, un veterano de la industria que ahora vuelve a empezar de cero.

Bajo la producción de David Baldo de Captains, la música de La Ultranada se define, como mucha de la música que se edita hoy en día, por su eclecticismo. Su primer single publicado, ‘Estamos a punto de empezar’, propone toda una mezcla de estilos: empieza queriendo ser un tema surfero, casi hawaiano, pero pronto descubre una querencia medio tecno… antes de concluir por todo lo alto con un solo de guitarra eléctrica. Melódicamente -y también en lo vocal- remite a Leiva.

El repertorio de La Ultranada explora otros caminos. La comunidad musical Acqustic cita entre las influencias de la banda a Franco Battiato, Andrés Calamaro, Depeche Mode, New Order o Daft Punk y, melódicamente, Battiato parece ser una influencia clave. En lo musical, el pop-rock optimista de ‘La juventud completa’ se mira al espejo de los Decemberists mientras el guitarrero ‘Arcada’ se viste de rock de garaje sin rayar ninguna otra influencia aparente. ‘Corazón’ es puro Andrés Calamaro y los sintetizadores están muy presentes en el último single de La Ultranada, quizá el mejor que ha publicado hasta la fecha.

En primer lugar hay que mencionar que ‘Sufro y me divierto’ no es exactamente el primer single de La Ultranada, pues vio la luz en 2019. Sin embargo, el tema acaba de ser relanzado en una versión remasterizada, por lo que el grupo parece estar apostando por él de manera especial… como no podía ser de otra manera. ‘Sufro y me divierto’ es un desvarío de tecno-pop, guitarras, palmas flamencas, organillos y sintetizadores espaciales que trae a la mente el sonido de artistas como Joe Crepúsculo o Califato 3/4.

En cuanto a su temática, la nota de prensa explica que ‘Sufro y me divierto’ «habla del resultado de la mezcla entre nuestras decisiones, nuestro temperamento y la incertidumbre del destino para terminar simplificando todo muy filosóficamente y de manera que lo pueda entender todo el mundo: «Sufro y me divierto, simplemente, todo el tiempo»».