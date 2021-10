El paso de Rauw Alejandro por España está siendo sonado, lo cual era de esperar teniendo en cuenta que ‘Todo de ti‘ es una de las canciones más exitosas de este año (es 7 veces platino y sigue en el top 5 oficial de nuestro país), y que su álbum ‘VICE VERSA’ es disco de oro tras haber sido también top 1.

Por otro lado, lleva tiempo rumoreándose que su pareja es Rosalía, de hecho ambos colaboraron en un par de temas de ‘Afrodisíaco’, el álbum de él de 2020, y esto parece haberse confirmado con unas imágenes de ambos compartidas en TikTok por el propio Rauw Alejandro. Algo que no ha sido negado por el propio cantante durante su visita a El Hormiguero. Como podéis ver en un vídeo bajo estas líneas, muestra una sonrisa de oreja a oreja cuando Pablo Motos le pregunta por Rosalía, y sin especificar más, asegura que la relación de ambos es «muy guay», que se ven «mucho» y que la última vez que habían hablado había sido tan sólo hacía «5 minutos».

Pero es que después de esto, Rauw Alejandro ha continuado dando que hablar en su gira. El cantante ha acudido a Twitter para protestar por las medidas anti-covid19 vistas en su show en el Palacio Vistalegre de Madrid. Ha escrito concretamente en esta red social: «No entiendo al gobierno en Madrid, permiten los conciertos a toda capacidad, + venden alcohol, ¿y pretenden que la gente se quede sentada? Y si se levantaban y no obedecían iban a cortar la musica! Whatt 🙄🤦🏻‍♂️ Dato: Mi concierto no es de musica clásica! Es de PERREAR HASTA ABAJO». Añadía: «GRACIAS A TODOS LOS QUE FUERON A MI PRIMER CONCIERTO Y PERRIARON y BAILARON SIN MIEDO 😂😂🤘🏼🤘🏼🔥🔥». Sus palabras han sido recibidas con animadversión en las redes sociales, con algunos fans apoyándole dado lo avanzado de la vacunación, y otros recordando que la pandemia no ha terminado.

