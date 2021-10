Alfred García anuncia ‘1997’, con Niño de Elche, Albert Pla, La La Love You…

Alfred García ha anunciado al fin el disco que contendrá las canciones que ha venido estrenando últimamente: ‘Los espabilados’ de una banda sonora, aquel ‘Toro de cristal’ que contó con vídeo de estética norcoreana dirigido por Eduardo Casanova, y ‘Praia dos moinhos’, un tema que apuesta por sonoridades próximas a Coldplay y Vetusta Morla. El álbum se llama ‘1997’, pues este fue el año de nacimiento de Alfred, al modo de Taylor Swift y su disco premiado con un Grammy ‘1989’.

La sorpresa viene dada por las colaboraciones. Alfred venía tiempo diciendo que era amigo de Niño de Elche y que le encantaría colaborar con él. «Me voy a sentir underground toda mi vida porque es de donde vengo, nos contaba en aquella ocasión en que dejaba caer que tramaba algo con Paco. Pues bien, Niño de Elche es precisamente el invitado del tema titular, que cerrará el álbum.

- Publicidad -

Otros colaboradores serán La La Love You, triunfales desde la reivindicación que les hizo Amaia Romero, Denise Rosenthal y Kurt. Aunque quizá la mayor sorpresa por la polémica que suele suscitar todo lo que toca y por su carácter político es Albert Pla, junto a Judit Farrés en una composición que se llama ‘Si algún día’.

Alfred define ‘1997’ como «un homenaje a la vida, al camino que he construido hasta ahora y a los que me han acompañado en él. Una confirmación de que estamos vivos, celebrando cada día como si fuera 14 de marzo de 1997». La continuación de ‘1016‘ está prevista para el 29 de octubre.

- Publicidad -

1.-Jesus gave me water

2.-Just a light

3.-Praia dos moinhos

4.-Mi canción (con La La Love you)

5.-Toro de cristal

6.-Contigo (con Denise Rosenthal)

7.-Los espabilados (canción original de la serie Los Espabilados)

8.-Si algún día (con Albert Pla y Judit Farrés)

9.-Otra liza (con Kurt)

10.-Someday

11.-For so long

12.-1997 (con el Niño de Elche)