Hoy llega a Paramount+ ‘Madame X – Music from the Theater Xperience’, el documental que recoge la última gira de Madonna por teatros, en concreto su paso por Lisboa, ciudad que inspiró en gran parte el álbum ‘Madame X‘. Finalmente, para los países que aún no tienen acceso a la plataforma, su cadena hermana MTV emitirá el concierto a las 20.00, MTV España incluida. Al mismo tiempo, el directo del disco ha aparecido en las plataformas de streaming bajo el paraguas de Warner, símbolo de que la alianza de la cantante con su sello original va hacia adelante para la edición de nueva música, no sólo para las reediciones que veremos desde 2022.

Madonna realizará esta noche una actuación en Harlem, de corte jazzy, cuyos ensayos está dejando ver en el Stories de su red social favorita, y también ha acudido a promocionar el documental al programa de Jimmy Fallon, con el que siempre ha tenido muy buen «feeling», empezando por que sus estudios le pillan a 5 minutos en taxi de su casa en Nueva York. La química entre ambos es palpable en contraste con otras apariciones televisivas de Madonna, llenas de tensión y cierta incomodidad (como la última y desangelada en los premios MTV) y la entrevista ha tenido un punto muy divertido por lo que tiene de metafórica: Madonna enseñando culo, Madonna subiéndose a una mesa, Madonna intentando llevar toda la conversación hacia el sexo incluso durante un juego infantil, es decir haciendo todo lo que el público odia que haga «a su edad»; y Jimmy Fallon representando al público conservador en clave de humor, tratando de preservar su programa «familiar», entre gritos de «¡compórtate!», «no, no, no, ¡tápate!» y también «oh, Dios mío, te quiero».

Ha habido tiempo para un par de datos interesantes: Madonna ha contado que no se arrepiente de haber rechazado un papel en ‘Showgirls’ pero sí un papel de Catwoman en ‘Batman’ y otro en ‘Matrix’, y ha explicado por qué va a dirigir su propia «biografía visual» (no le gusta la palabra «biopic»). Reiteradas veces le han mostrado guiones sobre su vida que no se ajustaban a la realidad, escritos por hombres, «incluso iba a dirigirlo uno que no voy a mencionar, un conocido misógino», por lo que ha decidido contar ella su propia historia.









