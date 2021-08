Madonna dignificará al fin su catálogo de regreso a Warner

Madonna y Warner anuncian una «asociación global histórica» que supone el regreso de la artista a la compañía que la vio nacer tras 3 discos de ausencia. La noticia se venía rumoreando desde el verano pasado y era muy deseada por sus fans debido a la dejadez con que se había lanzado y tratado su catálogo en las plataformas de streaming, y en físico: nunca ha habido reediciones significativas con extras de los discos históricos de Madonna.

La nota de prensa, que coincide con el 63º cumpleaños de la cantante, especifica que este acuerdo supondrá la «revitalización de la relación de décadas entre Warner y Madonna» que comenzaba con su single de debut en 1982, y que el año que viene cumplirá 40 años. Warner revivirá «discos tan exitosos como Madonna, Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer y Ray of Light» y además desde 2025 se unirán al catálogo de Warner los 3 álbumes que Madonna ha publicado con Universal: ‘MDNA’, ‘Rebel Heart’ y ‘Madame X’.

También ha habido un acuerdo que revitalizará su música desde el punto de vista editorial, algo que no se ha hecho en los últimos años: de manera significativa en un momento dado sus canciones dejaron de sonar en bandas sonoras, siendo ‘Stranger Things‘, más que nada, la excepción que confirmaba la regla.

Se especifica también que las reediciones sucederán en 2022 bajo la supervisión de Madonna sobre muchos de sus discos más importantes, también con la supervisión de Kevin Gore, presidente de Recorded Music. Pronto se anunciará cuál es el primer lanzamiento. La nota de prensa no menciona que en los próximos 2 años se espera un biopic sobre la cantante dirigido por ella misma y que seguramente tiene mucho que ver con esta noticia. No se habla de nueva música, pero sí del lanzamiento el 8 de octubre del documental de su última gira, el directo de ‘Madame X’, que en España podrá verse en MTV España en una fecha por determinar.

Madonna, siempre tan poco apegada a la nostalgia, parece con este movimiento entregada a ella para devolver las cosas a su lugar tras la mala recepción comercial de sus últimos pasos; tres discos entre buenos y decentes, pero víctimas tanto del «ageism» como de acabados imperfectos (la masterización de ‘MDNA’), filtraciones (toda la campaña lastrada de ‘Rebel Heart’) y malas decisiones estratégicas (la extraña sucesión de singles de ‘Madame X’, que dejó en tierra de nadie su hitazo en potencia con Anitta). Esta noticia viene a poner sobre la mesa que el márketing, se inventó para algo.