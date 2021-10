Kacey Musgraves navega las dudas de su matrimonio en la emotiva ‘good wife’

El disco post-divorcio de Kacey Musgraves no ha sido el drama esperado. Ella ha comentado en las entrevistas promocionales haberse inspirado en el concepto de tragedia griega para su composición, pero en las letras y en el sonido relajado de ‘star-crossed‘ subyace el sentimiento de que todo va a salir bien. Y la pista 2, que hace un «flashback» a los días (supuestamente) felices de su matrimonio con Ruston Kelly, lo deja claro desde el primer momento.

En un primer acercamiento a la letra de ‘good wife’, hoy la Canción Del Día, la letra parece promover estereotipos machistas de relación hombre-mujer («si llega estresado del trabajo le preparo la cena», «escucho sus problemas y le hago ver que le entiendo») pero lo que en principio parece una serie de gestos de amor hacia la otra persona esconde un mar de dudas, cuando Kacey reflexiona que «probablemente me las apañaría por mi cuenta, pero sin él esta casa no sería un hogar, y yo no quiero estar sola».

Este «plot twist» en la narrativa de ‘Golden Hour‘ viene acompañado de ligeros cambios en el aspecto musical. ‘star-crossed’ experimenta con serenatas, música disco, pop a lo Dido o folk, y ‘good wife’ apuesta por un estribillo (levemente) autotuneado, lo que aporta una tímida capa de modernidad a la clásica composición, en realidad próxima al soft-pop acústico del álbum anterior.

‘good wife’ es una de las canciones más emotivas de ‘star-crossed’. No es lacrimógena como ‘camera roll’ (que Kacey a duras penas puede cantar en directo sin emocionarse) pero sí suena cargada de bagaje emocional, especialmente en ese estribillo en el que Kacey clama a Dios para que le permita «ser una buena esposa». Además es uno de los singles potenciales del disco, aunque el elegido por la audiencia haya sido otro.