Hayley Williams abandona todas las redes sociales

Hayley Williams renuncia a sus 3 millones de seguidores en Instagram por razones personales. La cantante de Paramore ha colgado un comunicado en el que explica que necesita alejarse de las redes y remite a sus fans a seguir únicamente la cuenta oficial de Paramore.

Explica: “He estado en internet, y de manera más específica, en las redes sociales, desde que tengo 15 años. Quizá incluso desde más joven. Empecé en blogs, luego MySpace. Entonces Paramore empezaron a triunfar y las redes sociales no eran ya para mi uso personal, sino parte del trabajo. Ha sido útil y principalmente una bonita parte del trabajo. Anhelo conectar e internet es una buena herramienta para eso cuando no está separándonos. Lo que pasa es que conectar es y siempre será una parte de mi trabajo, por suerte. Pero en cuanto a mi experiencia personal con las redes sociales, ya no las quiero. He estado considerando esta decisión durante un año. Ahora sé seguro que mi deseo de apartarme de las cuentas personales se basa en nada más que en mantener una frontera entre mi vida pública y privada, y en querer pasar más tiempo mirando hacia arriba y hacia fuera, en lugar de hacia abajo”.

La cantante, que este año ha publicado un disco doble en solitario llamado ‘Flowers for Vases / Descansos’, termina diciendo que no juzga a nadie a quien le encanten las redes sociales.

