ABBA lanzarán el single ‘Just a Notion’ este viernes

ABBA lanzarán el tercer single de ‘Voyage’ este viernes 22 de octubre. El grupo, cuyo regreso es obviamente una de las noticias musicales más importantes del año, ha compartido un adelanto de ‘Just a Notion’ en Youtube, si bien la canción le será familiar a los fans más acérrimos de la banda, pues tiene ya 40 años.

En 1979, ABBA publicaron su sexto álbum de estudio, ‘Voulez-Vous’, el que contenía ‘Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)’, ‘Chiquitita’ y el éxito titular. Una de las maquetas registradas durante las sesiones de grabación de ‘Voulez-Vous’ fue ‘Just a Notion’, que se quedó en el tintero porque ABBA no dieron con la mezcla adecuada. Ahora, el cuarteto sueco ha decidido rescatarla del baúl de los recuerdos para incluirla en su nuevo disco.

Quizá conscientes de que la canción valía la pena, ABBA incluyeron un fragmento de ‘Just a Notion’ en el box set de 1994 ‘Thank Your for the Music’, el cual puede escucharse en Youtube. Unos años después, en 1999, la versión completa de la canción llegó de la mano de Arrival, la banda tributo a ABBA en la que tocaba el bajista de ABBA Rutger Gunnarsson, y que incluyó ‘Just a Notion’ en su debut.

Como puede escucharse en la versión de Arrival pero también en el par de adelantos compartidos por ABBA, ‘Just a Notion’ presenta un animadillo sonido country-rock. Sin embargo, la versión nueva de ABBA podría ser diferente, aunque, a tenor del mencionado adelanto colgado en el canal de ABBA en Youtube, parece que se ha respetado el sonido original… hasta el punto de que las voces ni siquiera parecen las actuales.

‘Voyage’, el nuevo álbum de ABBA, sale el 5 de noviembre respaldado especialmente por el éxito de la disco ‘Don’t Shut Me Down’, que continúa en la tabla de singles británica, en la parte baja (número 97), mientras la balada ‘I Still Have Faith in You’ ya ha abandonado la lista.