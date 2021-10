«El cartel de SanSan lo hemos planteado como un reencuentro»

Aunque la pandemia está lejos de ser solo un recuerdo en nuestras vidas, por lo menos es posible hacer una vida más o menos «normal» (esa palabra maldita), lo cual afecta por supuesto a los festivales. Tras dos años de parón e insoportable «incertidumbre» que ha puesto a la cultura contra las cuerdas (en especial el sector musical), este mes de octubre el querido SanSan Festival vuelve a celebrarse en Benicàssim, del 29 al 31 de octubre. Su cartel incluye la presencia de cabezas de cartel como Vetusta Morla, Amaral, Leiva o Love of Lesbian y nombres en letra mediana o pequeña tan suculentos como los de Sen Senra, Ginebras, Cala Vento o Cariño… además de un artista sorpresa que será revelado in situ, tal y como comenta a JENESAISPOP Roberto Recuero, director del festival.

El SanSan Festival no ha vivido unos últimos años demasiado apacibles. Su edición de 2019 fue cancelada a escasas dos horas de arrancar debido al mal tiempo y la de 2020 tuvo que ser pospuesta una y otra vez por las razones que todos conocemos. Recuero opina que el festival ha «estado un poco en el olvido» porque «siempre hemos estado fuera de cualquier tipo de medida» y señala que estos dos últimos dos años de «incertidumbre, cambios de última hora, inconcreciones, cambios de opinión y diferencias entre comunidades» han sido «traumáticos», pero celebra por fin la vuelta a la normalidad.

El pasado 9 de octubre, la Comunidad Valenciana anunció el fin de la mayoría de las restricciones aplicadas frente a la COVID-19 en el territorio, incluida la apertura de festivales. Fue «la confirmación de lo que teníamos previsto», indica Recuero. Todo un alivio. «Lanzamos esta edición (originalmente) en julio de 2021 y, a diferencia de otros eventos, preferimos no poner fechas. Tuvimos que abrir más periodos de devoluciones pero, a su vez, la gente nos ha devuelto la confianza».

Recuero señala que no anunciar fecha ha permitido al festival atender con tranquilidad el avance de la pandemia, especialmente desde que en junio empezó la vacunación masiva, y mantener su formato de «festival de pie, con cuatro escenarios y un cartelón de vértigo». «Hicimos cálculos y estudios meteorológicos de la zona, confiamos en la vacuna y afortunadamente todo ha salido bien, la vacuna ha funcionado, la incidencia en el país es mínima y eso ha permitido que se puedan eliminar las restricciones y volver a lo más parecido a la normalidad».

No sorprende que el cartel de SanSan Festival de 2021 se haya planteado como «un reencuentro». Pone énfasis como siempre en los grupos nacionales obviamente porque los internacionales no pueden garantizar su asistencia en estos momentos, pero refuerza la presencia de artistas de música electrónica como Fonsi Nieto, dando más importancia a la carpa de DJs que en ediciones anteriores. Recuero señala que el cartel «da continuidad a SanSan con un plus de reencuentro» y avisa que «el año que viene igual nos desmarcamos con alguna propuesta internacional y le damos otro pequeño giro».

Parte de la calidad de SanSan la ofrece, claro, su enclave, «punto neurálgico» de la música en España tras el estreno del FIB. Recuero destaca que en Benicàssim se «respeta a los festivaleros» y se deshace en elogios para con el municipio. «En Benicàssim tienes pistas para correr o hacer deporte al aire libre, para montar en bici hay rutas espectaculares, hay sitios que visitar, una gastronomía impresionante a parte de los arroces, hace buen tiempo; el propio municipio tiene una zona de bares para hacer un vermut espectacular». Y ahora, el SanSan.