‘Dealer’, la canción más loca de Lana del Rey, a debate

Esta semana se ha publicado ‘Blue Banisters’, el nuevo disco de Lana del Rey y el segundo de este año después del lanzamiento del sobresaliente ‘Chemtrails Over the Country Club’. Más poético y menos pop, ‘Blue Banisters’ no es mejor que su predecesor, pero sí deja de nuevo grandes canciones, a destacar ‘Arcadia‘, que acaba de ser interpretada en la tele, y también curiosidades como ‘Dealer’, un dúo con su amigo Miles Kane en el que ambos cantan sobre la persona que les pasa.

‘Blue Banisters’ será nuestro Disco de la Semana, y ‘Dealer’ es la nueva protagonista de nuestra sección «Veredicto», en la que un redactor se posiciona a favor de la grabación, y otro, en contra.

«Extrañamente asociada al sonido trip-hop en sus inicios, Lana del Rey ha entregado al fin una canción que parece producida por Portishead o, como mínimo, cuenta con una base que podría haber sido creada por Geoff Barrow. ‘Dealer’ es una rara avis en la carrera de Lana del Rey, una de sus canciones más teatrales, menos «bonitas». Miles Kane abre el tema aunque no figura como «featuring» oficial, contándonos que no llegaremos a él a través de su «dealer». Lana del Rey se suma después completamente histérica gritando que «no quiere vivir» en sintonía con aquellas declaraciones para The Guardian sobre su atracción hacia la muerte de las que tanto se arrepintió, y el efecto es medio cómico, medio desgarrado. Seguro que no es la mejor canción de Lana del Rey, ni siquiera es de las mejores de este disco, pero se agradece en el contexto de un álbum contemplativo que estaba a punto de pecar de cierto tono monocorde. ¿Se atreverá a interpretar esta locura de tema en directo? ¿Quién no quiere ver a Lana gritando todo esto?». Sebas E. Alonso.

«‘Dealer’ desconcierta desde el principio, cuando en los primeros segundos te preguntas por qué le ha cambiado tanto la voz a Lana Del Rey y después te das cuenta de que en realidad quien está cantando es un hombre, en concreto Miles Kane, y de que su contribución vocal está sin acreditar. La colaboración entre Lana y Miles se conoce desde 2017, cuando, en una entrevista, la cantautora comentó que los dos habían estado de risas en el estudio. Ahora se entiende todo: ‘Dealer’ parece una broma hecha por diversión, especialmente ese estribillo gritado que no puede sonar más forzado en su búsqueda de algún tipo de gracia. El sonido noir-jazz de ‘Dealer’ sienta bien a ambos intérpretes, pero la canción no es digna de aparecer en un álbum de estudio de Lana Del Rey». Jordi Bardají

