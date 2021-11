Christina Aguilera, Swedish House Mafia con The Weeknd y Delaossa, en la lista española

‘Ateo‘ de C. Tangana y Nathy Peluso continúa en el número 1 de la lista de singles española, seguido por el remix de ‘Mon Amour’ de zzoilo con Aitana y ‘Experimento’ de Myke Towers, que sigue sin escalar a la posición de honor aunque cada vez está más cerca.

Nathy Peluso es además noticia por partida doble porque ‘Pa Mis Muchachas‘, el nuevo single Christina Aguilera en el que aparece junto a Becky G y Nicki Nicole, entra en el número 68 de la lista de singles española. El tema no ha conseguido dar a Nathy su primer hit «crossover» en Estados Unidos, pues aunque sí ha aparecido en la lista latina de Billboard, en el número 37, no lo ha hecho en el Hot 100… ni tampoco en la lista de singles británica, lógicamente más reacia a las canciones cantadas en español. El regreso de Aguilera a la música latina parece no estar cuajando de momento, pero habrá que esperar para comprobar si su anunciada presentación en los Latin GRAMMYs le da un empujón.

En realidad, la entrada más fuerte de la semana en la lista de singles española es la de ‘Una vaina loca’ de Fuego, Manuel Turizo y Duki, la enésima revisión de este hit de Fuego de 2011 que debuta en el número 40 de la tabla, ahora en clave dancehall y afrobeat. Por otro lado, el reggaetón de ‘Salimo de noche’ de Tiago PZK y Trueno entra en el número 41 y ‘Cuando ella sale’ de Morad lo hace en el 49.

Ya en la parte baja de la tabla, Swedish House Mafia colocan su single con The Weeknd, ‘Moth to a Flame’, en el número 56; mientras ‘Tacones rojos’ de Sebastián Yatra aparece en el 70 y la versión orquestal de ‘Veneno’ de Delaossa lo hace en el 78. Precisamente la versión original de este tema protagoniza la más fuerte de la semana en la tabla, viajando del 45 al 38.













