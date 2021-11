RFTW: Silk Sonic, Parcels, Diana Ross, Radiohead, Mariah Carey, DELLAFUENTE…

Hoy 5 de noviembre sale de manera surrealista el nuevo disco de ABBA, que reseñamos en portada. Otra artista veterana, Diana Ross, publica hoy también su nuevo álbum. También ven la luz la reedición doble de ‘KID A MNESIA’ de Radiohead y los nuevos trabajos de Parcels, Snail Mail, Milky Chance, Arnau Griso (el último antes de su separación), Bullet for My Valentine, Belén Aguilera, James Arthur o Melendi. Ah, y Limp Bizkit han sacado disco sorpresa.

El día viene cargado de novedades interesantes en el ámbito de los singles. Sale la nueva balada navideña de Mariah Carey con Khalid y Kirk Franklin, también el nuevo single ultranostálgico de Silk Sonic, el proyecto de soul y R&B de Bruno Mars y Anderson .Paak; Foals avanzan el disco que publican el año que viene con la animada ‘Wake Me Up’, dos titanes del pop como son Post Malone y The Weeknd unen fuerzas en ‘One Right Now’ sin que nadie se haya vuelto loco como suele pasar con las divas, y Travis Scott adelanta su próximo disco ‘Utopia’ con un par de temas.

Estos días hemos conocido el regreso de Soleá Morente con una balada muy Beach House o Mazzy Star; Charli XCX ha anunciado disco y presentado colaboración con Caroline Polachek y Christine and the Queens; Spiritualized también ha anunciado nuevo álbum y estrenado un single mega años 60; Franz Ferdinand han estrenado el primer avance de su nuevo recopilatorio; Mónica Naranjo ha lanzado otra locura de las suyas y Arca le ha dado más que nunca al reggaetón en su nuevo single doble. Dos baladas han venido de parte de alt- j por un lado, y Omar Apollo y Kali Uchis por el otro.

Hoy ven la luz también nuevos temas de Leiva con Zahara, Tiësto con Ava Max, IDLES, Little Mix, Tú no existes, Dijon, Simple Plan, Serena Isioma, Slayyyter con Big Freedia, Westlife o Rejje Snow.