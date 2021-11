Parcels: «Nos ha inspirado el concepto de ópera rock»

Parcels se dieron a conocer en 2018 con ‘Overnight’, un irresistible tema de disco-funk que estaba producido por los mismísimos Daft Punk cuando los franceses rara vez prestan sus servicios a otros artistas. Los australianos -que viven en Berlín- publicaron su debut ese mismo año, uno de los mejores discos de 2018 por su elegante y divertida visión de pop vintage, plasmada en temazos como ‘Lightenup’, y unos años después entregan en el segundo.

‘Day/Night’ es un ambicioso disco doble en el que Parcels exploran varias facetas con el buen gusto y la maestría musical que les caracteriza, y singles tan certeros como ‘Free’, ‘Comingback’, ‘Somethinggreater’ o ‘Famous’ representan una invitación inmejorable al mundo que han creado en este nuevo trabajo. Hablamos sobre el Disco de la Semana con Louie y Jules vía Zoom.

¿Qué representa el binario «día» y «noche» en este disco? ¿Por qué es un disco doble?

Louie: «Queríamos separar los dos lados de la banda para poder explorar cada uno de ellos de manera más profunda, y los conceptos de «día» y «noche» planteaban el escenario ideal para hacerlo.

Jules: «Para mí, el título de ‘Day/Night’ tiene un significado teatral, como de guion dramático, ya que plantea el escenario de la historia que vamos a contar en el disco. Lógicamente, el día y noche son opuestos, y aunque los opuestos se atraen a veces también se distancian».

El disco suena teatral, es como un musical. ¿Era vuestra ambición hacer un disco tan musical y cinematográfico?

Jules: «No era el plan original pero, cuanto más trabajábamos en el disco, más nos dábamos cuenta de que todos estábamos persiguiendo ese objetivo. Hacer un disco tan cinematográfico nos ha permitido a cada uno de nosotros crear el espacio para poder desarrollar nuestras ideas de manera individual. Cuando buscábamos representar musicalmente un amanecer en el mar o la imagen del desierto de Australia, el espacio que hay en el disco nos ha permitido hacerlo. Al final nos dimos cuenta de que estábamos prácticamente escribiendo la banda sonora de una película que no existe».

De hecho el disco contiene canciones relacionadas: ‘Light’ y ‘Shadow’, ‘Daywalk’ y ‘Nightwalk’, ‘Outside’ e ‘Inside’. ¿Era importante para vosotros conectar el album de esta manera?

Jules: «Sí, pero por otro lado el disco contiene canciones que son personales para cada uno de nosotros y que no encajan necesariamente dentro de ninguna narrativa».

Louie: «Ha sido divertido crear una historia a través de canciones nuevas que ya teníamos escritas. Nos hemos tomado el tiempo de hacer conexiones entre ellas porque estas conexiones hacen que la historia que estamos contando sea más compleja y profunda».

Louie: «Empezamos a escribir el disco en los primeros meses de 2020, antes de la pandemia. En principio solo nos afectó en el sentido que nos dio tiempo para escribir más canciones, pensar el disco y planear mejor la grabación. Mentiría si digo que la pandemia no ha afectado al carácter de las letras o la música, pero la manera en que lo ha hecho es un poco más abstracta».

Jules: «Temáticamente, en el disco observamos a Australia desde la distancia, desde una posición de sentirnos distanciados del país, o atrapados, y de cuestionarnos el lugar en el que estamos más que nunca. En ‘Cominback’ reflexionamos sobre la idea de hogar. Musicalmente, de manera subconsciente empezamos a crear imágenes del desierto de Australia en nuestra música, como para volver a él».

¿Qué significan para ti esas imágenes?

Jules: «Para mí representa mi infancia, la nostalgia por el pasado. Ahora que vivo en la ciudad me he dado cuenta de lo hermoso que es el lugar en el que he crecido.

¿La portada representa esa dicotomía?

Jules: La portada tiene muchos significados. Representa la juventud por un lado y la vida adulta por el otro. También la geografía del desierto y la ciudad está representada. Y la simplicidad de ser un niño, en contraposición con la complejidad de ser un adulto. Además, el niño de la portada viste un uniforme, porque un niño al final no es tan libre…



La nota de prensa dice que os habéis inventado un género musical para este álbum llamado “cowboy disco”. ¿Qué engloba este supuesto sonido?

Louie: «¡No habíamos hablado sobre el «cowboy disco» todavía! El término abarca todos los sonidos exploramos en el disco, todas las influencias que tenemos en la banda. Los «grooves» que tocamos se relacionan con la música disco, y el término «cowboy» otorga una dimensión teatral a la música, y también una conexión folk, de vivir cerca del campo».

Jules: «Musicalmente el término tiene sentido para nosotros porque crecimos escuchando bluegrass, folk y country, y cuando crecimos empezamos a hacer música disco. Una de las canciones del álbum, ‘Theworstthing’, representa el término muy bien: por un lado la letra cuenta una historia y podría ser de una canción de folk y, por el otro, el ritmo entra en los estilos del disco y el funk. Nos parecía interesante juntar ambos mundos».

Queríamos que el disco demostrara lo que somos capaces de hacer más allá de lo que se espera de nosotros

‘Once’ suena puramente como una canción pop de los años 50.

Jules: «‘Once’ era una canción de folk que escribí. Tenía la letra, el estribillo, pero no la música, entonces la tocamos en la banda y cobró sentido cuando la llevamos a ese estilo cinematográfico, de Western».

Louie: «‘Once’ es un ejemplo perfecto que explica por qué el disco está dividido en dos partes. Esta canción probablemente no existiría si no nos hubiésemos dado el tiempo y el espacio de probar otras cosas».

Los singles que habéis sacado son «edits», en realidad sus versiones originales incluidas son más extensas. ¿Echáis de menos escuchar discos y llevaros este tipo de sorpresas?

Jules: «Con los «single edits» buscamos encajar en el mundo moderno, porque queremos que la gente escuche nuestra música y que esta suene en la radio. Sin embargo, el proceso de hacerlos nos ha gustado mucho, y me encanta la idea de que una persona escuche las versiones originales y que la experiencia de escuchar el disco sea totalmente nueva».

Louie: «Al fin y al cabo los «single edits» no son más que una solución técnica. Al principio envidiaba a los artistas que son capaces de escribir canciones de 2 o 3 minutos, pero yo también he disfrutado mucho editando las grabaciones originales».

¿Habéis escuchado a PinkPantheress? Sus canciones duran como 1 minuto.

Louie: «¡La estaba escuchando esta mañana! Desde luego escribir canciones tan cortas es la manera más eficiente de hacer música a día de hoy».

Nos ha inspirado el concepto de ópera rock

En el disco dais mucho protagonismo a las cuerdas, a la orquesta. ‘Outside’ por ejemplo, tiene un arreglo de cuerdas espectacular. También ‘LordHenry’. ¿Por qué habéis decidido tirar por esa dirección?

Louie: «Queríamos que el disco tuviera un sonido expansivo y que demostrara lo que somos capaces de hacer más allá de lo que se espera de nosotros. Cuando escribimos las canciones nos aseguramos de dejarles grandes espacios dentro de la música para después poder rellenarlos con cuerdas. También queríamos capturar la energía de una banda sonora o de una producción teatral. A Owen Pallett, que ha compuesto los arreglos, le encantó disponer de esos lienzos en blanco con los que poder trabajar».

Me sorprende que ‘Somethinggreater’ sea el tercer single, es épica, es muy buena, ¿recordáis grabarla como algo especial?

Jules: «Es una de las canciones del disco en la que nos entregamos a nuestro gusto por el rock de los años 80 (ríe). La frase que dice «nos agarramos a algo más grande / nos agarramos a algo diferente» nos pareció muy poderosa, por eso se repite en la canción. Sin duda es un momento de clímax en el disco, resume mucho… la vida en general».

Louie: «Recuerdo enseñarle canciones del disco a algunos amigos y recibir muchos comentarios sobre lo mucho que hemos cambiado y lo poco que sonamos ya a Parcels, pero cuando llegaban a ‘Somethinggreater’ respiraban aliviados. Es el tercer single porque queríamos dar la oportunidad de brillar a otras canciones, demostrar que somos otras cosas».

¿Qué influencias os ha gustado más trabajar?

Jules «Definitivamente nos ha influido el concepto de ópera rock, Pink Floyd… Poder tocar con tanta libertad me ha encantado. Y también he disfrutado de explorar nuestra faceta jazz».

Louie: «Sí, tocar jazz en el disco, por ejemplo en ‘Nitewalk’ o en el final de ‘Famous’, ha sido muy divertido. Hubo momentos durante la grabación que organizamos el estudio como si estuviéramos en un club de jazz de los años 60».

¿Qué os gustaría que la gente se llevara al escuchar este disco?

Louie: «No quiero presionar a la gente ni hacerla sentir que tiene que llevarse algo del disco porque, al fin y al cabo, es un disco largo y caprichoso, pero me gustaría que quien lo escuche lo haga de principio a fin. Una de las razones por las que lo hemos dividido en dos discos es que cualquiera pueda escuchar el de «día» o el de «noche» cuando le apetezca, sin olvidar que es una obra total».

Jules: «Para mí lo bonito de la música es que es muy personal, tú puedes escuchar una canción y hacerla completamente tuya. Espero que la gente que escuche el disco pueda hacer lo mismo».