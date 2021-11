Kasabian, Two Door Cinema Club, Carolina Durante… al FIB 2022

El Festival Internacional de Benicàssim ha desvelado los primeros nombres de su cartel para la edición de 2022, la cual se celebrará del día 14 al 17 de julio del año que viene.

De artistas nacionales han confirmado a Love Of Lesbian, Cariño, Ginebras, Carolina Durante, La M.O.D.A., La Habitación Roja, Zahara, Miss Caffeina, Izal, Viva Suecia y La La Love You.

De artistas internaciones el FIB contará con la presencia de Two Door Cinema Club, Circa Waves, Tom Walker, The Kooks, Tyga, Sea Girls, Declan McKenna, Kasabian, Steve Aoki, The Hunna, Tom Grennan y de Joel Corry.

Os recordamos que hasta las 23:59 de hoy día 11 de noviembre podréis comprar el abono de los cuatro días desde 59,99 euros a través de su página web fiberfib.com

