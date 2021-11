C. Tangana agota en horas entradas para Madrid y Barcelona

C. Tangana ha agotado en cuestión de horas -o más bien minutos- las entradas para el ’Sin cantar ni afinar Tour’ en Madrid. En su Stories, su mánager mostraba anoche que ya se habían vendido 12.907 localidades -todas las disponibles- para Madrid y 13.590 para Barcelona, el 99% de la capacidad del Palau Sant Jordi. No hay entradas tampoco para este concierto en la hora de redacción de esta noticia. El pantallazo también muestra que se han vendido unas 5.000 localidades para el resto de recintos, lo que implica entre el 50% y el 70% dependiendo de los casos. Traducimos: no durarán mucho.

Teniendo en cuenta la cantidad de featurings que aparecen en ‘El Madrileño’, uno llegaba a pensar que C. Tangana se había librado de una buena con las presentaciones en directo del disco, pues de todas formas debido a la pandemia no iba a poder realizarlas. Pero ahora al fin se han anunciado las fechas de presentación del disco, cuyo tour recibe el pizpireto nombre de ‘Sin cantar ni afinar Tour’ en referencia al que fue el germen del álbum, el tema ‘Un veneno’.

Suponemos que también habrá lugar en él para otros singles recientes como ‘Ateo‘, actual número 1 en España desde hace un mes, si bien este también requería de un featuring, el de Nathy Peluso. Está por ver cómo se resuelve la papeleta en los recintos reservados en nuestro país, que son tamaño «arena» (Palau Sant Jordi, Wizink Center, etcétera). ¿Cuántos invitados pueden caber?

Habrá solo 6 presentaciones en España antes de que la gira salte a Santo Domingo, Buenos Aires, México DF, Bogotá, Monterrey y Londres. Las entradas salen este martes a la venta a través de Ticketmaster. Como veis, en el cartel aparece en grande el nombre de El Madrileño y C. Tangana simplemente es el nombre de su web, por lo que el artista continúa yendo en serio con este cambio.

29 de enero: Bilbao

5 de febrero: Málaga

18 de febrero: Zaragoza

19 de febrero: Barcelona

26 de febrero: A Coruña

5 de marzo: Madrid