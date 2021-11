Taylor Swift se coloca en el número 1 de Billboard con los 10 minutos de ‘All Too Well (Taylor’s Version)’

Taylor Swift sigue rompiendo récords con ‘Red (Taylor’s Version)‘. Esta vez lo ha hecho colocando a ‘All Too Well (Taylor’s Version) en el número 1 en la lista Billboard, convirtiéndola en la canción más larga de todos los tiempos en alcanzar esta posición con una duración de 10 minutos y 13 segundos. De esta forma supera a ‘American Pie (Parts I & II)’ de Don McLean (8 minutos y 37 segundos).

La versión original de la canción pertenece a su álbum de 2012 ‘Red’ y se colocó en su momento en el número 80 de la lista Billboard durante una semana. Con esta nueva edición, Taylor Swift consigue su octavo número 1 en la lista Hot 100 de Billboard, posiciones que habían alcanzados otros hits como ‘We Are Never Ever Getting Back Together’, ‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Look What You Made Me Do’ o ‘Cardigan’.

‘All Too Well (Taylor’s Version)’ fue presentada hace una semana por la cantante en el programa Saturday Night Live, donde cantó por primera vez el tema de 10 minutos y proyectó el cortometraje de la canción. Este tema se encuentra en el número 1 tanto en las listas de ventas en streaming como en las listas de ventas digitales.

Además, Swift escala en la lista de artistas con mayor número de tops 10, que queda así:

54, Drake

38, Madonna

34, The Beatles

31, Rihanna

30, Michael Jackson

30, Taylor Swift

Taylor ha respondido a todos estos récords históricos dando las gracias al equipo de esta nueva versión y a sus fans que han “elegido el tema para llevarlo al número 1.”

I’m so proud of this song and the memories I have with you guys because of it. You truly chose this one and now you did THIS?! I’m floored. A ten minute song is at the top of the Hot 100.🤯

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 22, 2021