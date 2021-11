Todos los temas de ‘Born to Die’ de Lana del Rey son disco de oro

No era muy buena semana para Lana del Rey: ‘Chemtrails Over the Country Club’ ha sido ninguneado por los Grammys incluso en un año flojo -como antes otros de sus trabajos-, mientras ‘Blue Banisters’ parece a punto de desaparecer de manera trágica de las listas de éxitos.

Su sello Interscope ha decidido darle la vuelta a la tortilla poniéndose a hacer cuentas para certificar como oro y platino todo lo que faltaba por certificar en Estados Unidos, donde las certificaciones no son automáticas, a diferencia de lo que sucede en Reino Unido. Y hay hasta 29 certificaciones que valen por algún que otro Grammy, ciertamente.

El álbum más beneficiado continúa siendo el gran éxito de su carrera, ese ‘Born to Die’ que ha tardado casi 10 años en salir de las listas. ‘Born to Die’ es ya triple platino en Estados Unidos.

Pero más curioso es el hecho de que las canciones menos escuchadas de ese disco, esto es, ‘Million Dollar Man’, ’This Is What Makes Us Girls’, ‘Carmen’ y ‘Diet Mountain Dew’, hayan recibido el certificado del disco de oro por streamings/ventas equivalentes a 500.000 copias. Otras pistas como ‘Radio’ suben de certificación hacia el platino, lo que viene a querer decir que todas las canciones de ‘Born to Die’ son oro o platino en Estados Unidos.

Las alegrías continúan para otras eras y ‘Ultraviolence’ celebra su disco de platino, mientras ‘Honeymoon’ y ‘Norman Fucking Rockwell’ llegan al fin tras una larga agonía al disco de oro. La versión de ‘Doin’ Time’ puede presumir de platino, así como ‘West Coast’ y ‘Lust for Life’ con The Weeknd. Las nuevas certificaciones se pueden consultar en la web de la RIAA, si bien PopCrave recopila todas las de su carrera, recordando que sus grandes hits continúan siendo ‘Summertime Sadness’ gracias a su remix y ‘Young & Beautiful’.

