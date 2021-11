Rosalía logra su 6º top 1 en JNSP; The Weeknd, el 5º

El número 1 oficial en España y el número 1 de JNSP coinciden muy pocas veces, y esta semana es una de esas excepciones. Rosalía y The Weeknd ascienden a la cima de nuestro site con ‘La Fama’, un tema que además ha conseguido entrar en el Billboard Hot 100 por los pelos, en el número 94.

Se trata de la 6ª vez que Rosalía encabeza el humilde top 40 de JENESAISPOP, habiendo sido las anteriores ‘Malamente’, ‘Piensa en tu mirá’, ‘Di mi nombre’, ‘Aute Cuture’ y ‘Dancing in the Park’ con James Blake. En el caso de Abel Tesfaye, es el 5ª, si bien en su caso, ha sido número 1 de nuestra lista en la mitad de los casos con featurings: ‘Elastic Heart’ con Sia y ‘Lust for Life’ con Lana del Rey. Solo en los últimos meses ha conseguido dos números 1 él solo: ‘Blinding Lights’ y ‘Take My Breath’.

En otro orden de cosas, Taylor Swift llega al puesto 3 con ‘All Too Well’, y también encontramos nuevas entradas destacadas de Big Thief, The War on Drugs, Snail Mail, León Benavente y Self Esteem. En los dos últimos puestos aparecen Summer Walker y Yarea.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten ABBA / Don't Shut Me Down

Adele / Easy on Me

Agnes / 24 Hours

Algora / Medalla de oro

Alizzz, C. Tangana / Ya no vales

Amaia / Yo invito

Amaia, Rojuu / Quiero pero no

Angèle / Bruxelles je t'aime

Arlo Parks / Too Good

Beach House / Superstar

Big Thief / Change

Bizarrap, Ptazeta / Ptazeta: Bzrp Music Sessions 45

C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

Charli XCX / Good Ones

Charli XCX, Christine and the Queens, Caroline Polachek / New Shapes

CKay, DJ Yo!, AC'EL / love nwantiti

Coeur de Pirate / On s'aimera toujours

Coque Malla / Una sola vez

Delaporte / Narciso

Dua Lipa / Love Again

Elton John, Dua Lipa, PNAU / Cold Heart

Holly Humberstone / The Walls Are Way Too Thin

Jessie Ware / Hot N Heavy

Jessie Ware / Please

Lana del Rey / Arcadia

León Benavente / Líbrame del mal

Lil Nas X / THATS WHAT I WANT

Lorena Álvarez / Una Rosa

Michael Kiwanuka / Beautiful Life

Mitski / The Only Heartbreaker

Mon Laferte / Algo es mejor

Morreo / Soy un rayo

Nacho Vegas / El don de la ternura

Purple Disco Machine, Eyelar / Dopamine

Rigoberta Bandini / Julio Iglesias

Rosalía, The Weeknd / La Fama

Samantha Hudson, Papa Topo / Por España

Self Esteem / I Do This All the Time

Silk Sonic / Smoking Out the Window

Snail Mail / Valentine

Soleá Morente / Ayer

Summer Walker, SZA / No Love

Swedish House Mafia, The Weeknd / Moth to a Flame

Tahiti 80 / Hot

Taylor Swift / All Too Well

The War on Drugs, Lucius / I Don't Live Here Anymore

Tokischa, Rosalía / Linda

Tori Amos / Speaking with Trees

Vega / Bipolar

Yarea / Espiral Ver resultados