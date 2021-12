Alec Baldwin habla en TV tras la muerte de Halyna Hutchins: «Yo no apreté el gatillo»

2021 pasará a la historia en Hollywood por la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de ‘Rush’, cuando fue alcanzada por una bala que salió disparada de una pistola que sostenía Alec Baldwin. La ABC emitirá hoy la primera entrevista con el actor, realizada por George Stephanopoulos y ya promocionada como una exclusiva mundial con música dramatizada, a la americana.

En el avance de lo que podrá verse esta noche, Alec Baldwin aparece muy emocionado, reconociendo que este incidente ha sido lo peor que le ha pasado en la vida, recordando a Halyna como «una persona que era querida y admirada por todos», y revelando que en realidad él no apretó el gatillo. «Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría a nadie con un arma y apretaría el gatillo. Nunca», afirma, sugiriendo que el gatillo se disparó por accidente, mientras él lo sostenía en la mano, a falta de que concluya la investigación.

Preguntado sobre por qué había una bala real en el set, Baldwin responde que «no tiene ni idea», pero afirma que dicha bala jamás debió estar siquiera en la propiedad de Santa Fe donde se estaba realizando el rodaje.

Mientras, la Policía continúa tratando de averiguar el origen exacto de la munición que entregó la empresa PDQ Arm & Prop LLC. El dueño de esta ha declarado que le llamó la atención una entrega que estaba «etiquetada de manera inusual». 500 cartuchos se encontraron en el estudio, entre los que había una mezcla de «cartuchos de fogueo, balas falsas y balas verdaderas», según informa 20 Minutos. La supervisora del guion de la película, Mamie Mitchell, y el jefe de iluminación, Serge Svetnoy, han presentado demandas contra Baldwin y otros miembros de la producción por poner en riesgo la seguridad de los empleados.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”

