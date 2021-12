100 gecs siguen siendo los reyes del hyperpop en ‘mememe’

Tras un EP en 2016 que servía como presentación de un sonido poco convencional enormemente influido por PC Music y mezclando géneros como la electrónica, el hip hop o el ska, 100 gecs sacaron su inclasificable y estupendo álbum debut en 2019, con el que consiguieron un éxito inesperado. Lo que en un principio parecía música hecha para unos pocos, ha acabado generando un fuerte culto en las profundidades de internet. Quizá porque la gente está harta del pop radio-fórmula pero sigue demandando música divertida, con la que no haya que pensar y que sea concebida únicamente con el propósito de pasarlo bien. Sea como sea, el dúo formado por Laura Les y Dylan Brady ha conseguido situarse entre los máximos exponentes de ese subgénero tan nuevo, tan desconcertante y tan fascinante que es el hyperpop.

‘mememe’, el nuevo single de su próximo disco, que saldrá el año que viene, suena indiscutiblemente a 100 gecs, pero evolucionando su sonido y explorando nuevas ideas que van desde el pop punk al ska. La canción comienza con el estribillo repetido bajo dos instrumentaciones diferentes pero, por supuesto, en ambas se puede apreciar el sonido metálico y exagerado, el autotune y otros efectos de voz estrambóticos y distorsionados marca de la casa. Aquí no hay normas, esto es su fiesta y tú decides si quieres irte cuanto antes o si quieres quedarte.

Sin embargo, la canción tiene una estructura más convencional que lo que nos tienen acostumbrados. Brady canta el primer verso y los estribillos y Les el segundo verso y el puente para después juntarse ambos en el último estribillo, con esa pegadiza repetición de palabras al final de cada frase cuya melodía es imposible quitarse de la cabeza: “You’ll never really know kno-kno-kno-kno-kno-know / anything about me-me-me-me-me-me”.

La letra es fiel a su universo: ridícula, naíf, boba y desenfadada, sobre cómo una persona buscaba la atención constante de su expareja y como esta no le soporta. “Me probé tu pintalabios, pensé que estaba guapo / pero a ti no te importaba, no, porque siempre estabas ocupada” frente a cosas como “Si pienso en un chiste cuando digo adiós / me pongo mis patas en la cara y finjo llorar / pero me descojono, probablemente piensas que soy cruel”.

mememe es todo lo que se puede esperar de 100 gecs, que continúan siendo los reyes del hyperpop. Si es una genialidad o una tomadura de pelo es un largo debate. Probablemente sea ambas cosas… y qué refrescante resulta.